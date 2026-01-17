Η Τζένιφερ Λόρενς ήταν καλεσμένη στο podcast «Happy Sad Confused», όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον του Κουέντιν Ταραντίνο να συνεργαστεί μαζί της στο «Once Upon a Time in Hollywood» (2019).

Τη Σάρον Τέιτ υποδύθηκε στην ταινία η Μάργκοτ Ρόμπι, πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της ηθοποιού, και η Λόρενς θυμήθηκε τις φήμες ότι είχε προταθεί για τον ίδιο ρόλο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε ότι ο Ταραντίνο «πραγματικά ήθελε» να πρωταγωνιστήσει στην ταινία, αλλά πιστεύει ότι οι αντιδράσεις και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πιθανό καστ, τον απέτρεψαν.

«Και μετά όλοι έλεγαν: “Δεν είναι αρκετά όμορφη για να παίξει τη Σάρον Τέιτ” και τελικά δεν προχωρήσαμε».

Η Λόρενς πρόσθεσε: «Το ξέρω ότι είμαι όμορφη και είμαι αρκετά σίγουρη ότι ισχύει. Ή ίσως είναι ένα από αυτά τα πράγματα που τα λέω τόσα χρόνια με αυτόν τον τρόπο που πλέον τα πιστεύω. Όχι, αλλά είμαι αρκετά σίγουρη ότι έγινε έτσι. Μπορεί απλώς να μην με σκέφτηκε ποτέ πραγματικά για τον ρόλο ή και να μην είδε ποτέ τα σχόλια στο διαδίκτυο».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο Σάρον Τέιτ, σύζυγος του σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι, ήταν ένα από τα πολλά υποσχόμενα πρόσωπα στο Χόλιγουντ της εποχής. Στις 9 Αυγούστου του 1969, η Τέιτ και τέσσερις άλλοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άγρια από μέλη της «οικογένειας Μάνσον» στο σπίτι που ζούσε με τον Πολάνσκι. Τη στιγμή του θανάτου της, η 26χρονη Τέιτ ήταν οκτώ μηνών έγκυος. Εκείνες τις μέρες ο Πολάνσκι ήταν στο Λονδίνο.

Παράλληλα, η Λόρενς αποκάλυψε ότι της είχε προσφερθεί ο ρόλος της Daisy στην ταινία του Ταραντίνο «The Hateful Eight» (Οι μισητοί οκτώ), τον οποίο τελικά πήρε η Τζένιφερ Τζέισον Λι. «Τον αρνήθηκα. Δεν έπρεπε να το κάνω», παραδέχτηκε η Λορενς.

Με πληροφορίες από Deadline