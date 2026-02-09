Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της ταινίας «The Adventures of Cliff Booth», σίκουελ του «Once Upon a Time in Hollywood» (2019) του Κουέντιν Ταραντίνο, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Τα πλάνα, διάρκειας ενός λεπτού, προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια διαφημιστικού break στο πρώτο τέταρτο του Super Bowl, προκαλώντας έκπληξη.

Το «The Adventures of Cliff Booth» διαδραματίζεται σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο, οκτώ χρόνια μετά το «Κάποτε στο Χόλιγουντ», που χάρισε στον Μπραντ Πιτ το πρώτο του Όσκαρ ερμηνείας, στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

Αν και η υπόθεση δεν έχει αποκαλυφθεί, κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο cool, γοητευτικός Κλιφ Μπουθ, κασκαντέρ, body double και φίλος του τηλεοπτικού ηθοποιού Ρικ Ντάλτον -τον οποίο στην πρώτη ταινία υποδύθηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, που δεν αναμένεται να επιστρέψει στο spin-off.

Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι στο καστ περιλαμβάνονται ο Σκοτ Κάαν, η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, ο Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β’ και η Κάρλα Γκουτζίνο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Φίντσερ και το σενάριο ο Κουέντιν Ταραντίνο. Προς το παρόν, το Netflix δεν έχει κυκλοφορήσει επισήμως το teaser.

