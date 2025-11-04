Ένα νέο βιβλίο με τίτλο «The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time… in Hollywood» φέρνει στο φως άγνωστες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία της ομώνυμης ταινίας «Once Upon a Time… in Hollywood», σε σκηνοθεσία του Κουέντιν Ταραντίνο και με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μπραντ Πιτ.

Στο βιβλίο του Τζέι Γκλένι, τόσο οι ηθοποιοί όσο και μέλη του συνεργείου αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές των γυρισμάτων για την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 2019, ενώ ο Ντι Κάπριο ρίχνει φως σε μία από τις πολυσυζυτημένες σκηνές της ταινίας.

Απόσπασμα που δημοσίευσε το περιοδικό Rolling Stone εστιάζει σε αυτή ακριβώς τη σκηνή, η οποία απο πολλούς έχει χαρακτηριστεί και ως «υπόδειγμα ερμηνείας». Ο Ντι Κάπριο υποδύεται τον ηθοποιό της δεκαετίας του 60′, Ρικ Ντάλτον, ο οποίος δεν θυμάται τα λόγια του και εξοργισμένος όπως είναι, καταρρέει μέσα στο τροχόσπιτό του.

Ο Ταραντίνο, ο οποίος συνέβαλε και στην δημιουργία του σεναρίου, είχε αρχικά γράψει τη σκηνή διαφορετικά, χωρίς το ξέσπασμα του Ντάλτον και με μεγαλύτερη έμφαση στη σειρά γουέστερν «Lancer», στην οποία συμμετείχε ο χαρακτήρας.

Όπως θυμάται ο σκηνοθέτης: «Θυμάμαι τον Λέο να μου λέει: “Ξέρεις, θα ήθελα να έχω λίγο περισσότερη ένταση στην ταινία, να προσθέσουμε μια σκηνή ή κάτι τέτοιο.” Οπότε κάθισα και έγραψα άλλη μία σκηνή του ”Lancer”», αποκάλυψε. Ωστόσο, όπως παραδέχεται, «αυτό δεν έλυσε το πρόβλημα του Λέο. Δεν τον έκανε πραγματικά χαρούμενο».

Αντίθετα, ο Ντι Κάπριο ήθελε «να το μετατρέψει σε ένα απόλυτο υποκριτικό χάος», όπως το ονόμασε χαρακτηριστικά ο Ταραντίνο. Ο ίδιος ο ηθοποιός εξηγεί: «Ήθελα ο Ρικ να έρθει αντιμέτωπος με τον απόλυτο φόβο κάθε ηθοποιού. Και ο χειρότερος φόβος που μπορείς να έχεις είναι να μη θυμάσαι τα λόγια σου, να “κολλήσεις” και όλοι να σε κοιτάζουν. Είναι σαν να πηγαίνεις σχολείο με τα εσώρουχά σου, δηλαδή ο απόλυτος εφιάλτης», όπως δήλωσε.

Αρχικά, ο Ντι Κάπριο και ο Ταραντίνο διαφώνησαν για την αλλαγή, με τον σκηνοθέτη να επιμένει στην αρχική του εκδοχή. Τελικά, ο Ντι Κάπριο κατάφερε να τον πείσει, κι έτσι ο Ταραντίνο άλλαξε το σενάριο, γεγονός σπάνιο για εκείνον, επιτρέποντας του να αυτοσχεδιάσει για το μεγαλύτερο μέρος της σκηνής. «Απλώς αυτοσχεδίαζα για μερικές ώρες», θυμάται ο ηθοποιός, «κι έπειτα ο Κουέντιν έκανε το κατάλληλο μοντάζ. Συνήθως, τα λόγια του τα αντιμετωπίζεις σαν έναν σύγχρονο Σαίξπηρ, αλλά σε αυτή την περίπτωση είχα την ελευθερία να δοκιμάσω πράγματα», αποκάλυψε ο 50χρονος ηθοποιός.

Στο ίδιο βιβλίο, ο Μπραντ Πιτ δηλώνει: «Αυτό που έκανε ο Λέο σε εκείνη τη σκηνή είναι από τις κορυφαίες ερμηνείες που έχουν ποτέ καταγραφεί στο σινεμά. Είναι πανέξυπνος. Το έχω ξαναπεί ότι είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά ξεσπάσματα που έχω δει ποτέ», κατέληξε.

Το βιβλίο «The Making of Once Upon a Time… in Hollywood» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Independent

