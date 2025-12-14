Πίσω από τις εμβληματικές σκηνές δράσης του Kill Bill κρύβεται ένα περιστατικό που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο.

Η Ούμα Θέρμαν αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δεύτερης ταινίας βρέθηκε ένα βήμα από τον θάνατο, καταγγέλλοντας ότι η πίεση που δέχθηκε στο πλατό από τον Κουέντιν Ταραντίνο και σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας οδήγησαν σε ένα ατύχημα με βαριές συνέπειες.

Advertisement

Advertisement

Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, το Kill Bill απέκτησε γρήγορα φανατικό κοινό που αγκάλιασε τη φρενήρη δράση του αν και το franchise δεν έμεινε χωρίς αντιπαραθέσεις.

Το 2018, η Θέρμαν έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από ένα τροχαίο ατύχημα στα γυρίσματα του Kill Bill: Vol. 2 στο Μεξικό το 2004, το οποίο της προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς.

Αν και τότε η ηθοποιός απέφυγε να κατηγορήσει δημόσια τον Ταραντίνο, αργότερα έγραψε στο Instagram ότι «οι συνθήκες αυτού του γεγονότος ήταν αμελείς σε βαθμό εγκληματικό».

Η Θέρμαν πρόσθεσε ότι ο Ταραντίνο «ήταν βαθιά μετανιωμένος και παραμένει μετανιωμένος για αυτό το λυπηρό περιστατικό, και μου έδωσε το υλικό χρόνια αργότερα ώστε να μπορέσω να το αποκαλύψω και να έρθει στο φως».

Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά το ατύχημα, το 2018, η Θέρμαν παραχώρησε συνέντευξη στους New York Times, όπου μίλησε για το πώς ένιωσε ότι την είχαν ωθήσει «στα όρια του θανάτου», όταν της ζητήθηκε να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο για σκηνή κασκαντέρ στη δεύτερη ταινία, κάτι με το οποίο δεν ένιωθε άνετα.

«Ο Κουέντιν μπήκε στο τροχόσπιτό μου και δεν του άρεσε να ακούει «όχι», όπως σε κάθε σκηνοθέτη. Ήταν έξαλλος, γιατί τους είχα κοστίσει πολύ χρόνο. Αλλά εγώ φοβόμουν», θυμήθηκε η 62χρονη.

Advertisement

«Μου είπε: «Σου υπόσχομαι ότι το αυτοκίνητο είναι μια χαρά. Είναι ένας ίσιος δρόμος. Πήγαινε με 40 μίλια την ώρα, αλλιώς τα μαλλιά σου δεν θα ανεμίζουν σωστά και θα σε βάλω να το κάνεις ξανά». Αλλά αυτό ήταν ένα φονικό κουτί στο οποίο βρισκόμουν. Το κάθισμα δεν ήταν σωστά βιδωμένο. Ο δρόμος ήταν αμμώδης και δεν ήταν ίσιος».

Μιλώντας για το ίδιο το ατύχημα, η Θέρμαν πρόσθεσε: «Το τιμόνι ήταν στο ύψος της κοιλιάς μου και τα πόδια μου είχαν σφηνώσει από κάτω. Ένιωσα έναν οξύ, καυστικό πόνο και σκέφτηκα: «Θεέ μου, δεν θα περπατήσω ποτέ ξανά”».

«Όταν γύρισα από το νοσοκομείο με αυχενικό κολάρο, τραυματισμένα γόνατα, ένα τεράστιο εξόγκωμα στο κεφάλι και διάσειση, ήθελα να δω το αυτοκίνητο και ήμουν πολύ αναστατωμένη».

Advertisement

Θυμήθηκε ότι είχε έναν «τεράστιο καβγά» με τον Ταραντίνο και ότι τον κατηγόρησε ακόμη και πως προσπάθησε να τη σκοτώσει.

«Ο Κουέντιν κι εγώ είχαμε έναν τεράστιο καβγά και τον κατηγόρησα ότι προσπάθησε να με σκοτώσει», είπε. «Ήταν πολύ θυμωμένος με αυτό, ίσως δικαιολογημένα, γιατί δεν ένιωθε ότι είχε προσπαθήσει να με σκοτώσει».

Η Θέρμαν και ο Ταραντίνο έκτοτε έχουν συμφιλιωθεί, ενώ ο σκηνοθέτης του Pulp Fiction δήλωσε στο Deadline ότι η Θέρμαν επικοινώνησε μαζί του πριν από τη δημοσίευση του άρθρου των New York Times.

Advertisement

Ο σκηνοθέτης του Once Upon a Time in Hollywood θυμήθηκε επίσης την ημέρα του ατυχήματος και το πώς ζήτησε από τη Θέρμαν να οδηγήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση στον «ίσιo δρόμο», λόγω προτιμήσεων στον φωτισμό.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μία από τις «μεγαλύτερες μεταμέλειες» της ζωής του.

«Σκέφτηκα ότι ένας ίσιος δρόμος είναι ίσιος δρόμος και δεν θεώρησα απαραίτητο να ελέγξω ξανά τον δρόμο για να δω αν υπήρχε διαφορά πηγαίνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση», είπε.

Advertisement

«Και πάλι, αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταμέλειες της ζωής μου».

Advertisement