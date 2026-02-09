Ο Bad Bunny υποσχέθηκε ότι «ο κόσμος θα χορέψει» πριν από την εμφάνιση του στο Halftime Show του Super Bowl LX και κράτησε την υπόσχεση του: Με γκεστ τη Lady Gaga και τον Ρίκι Μάρτιν σε μία εμφάνιση-έκπληξη, παρουσίασε επί 14 λεπτά ένα γεμάτο ενέργεια dance πάρτι στέλνοντας ισχυρά μηνύματα για τη λατινοαμερικανική κοινότητα, όπως και μηνύματα αγάπης και ενότητας.

Ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μία μπάλα ποδοσφαίρου, ο Bad Bunny άνοιξε το εξ ολοκλήρου στα ισπανικά πρόγραμμα του με το τραγούδι «Tití Me Preguntó», κάνοντας την είσοδο του σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, με χωράφια ζαχαροκάλαμου και στο επίκεντρο μία «casita», ένα παραδοσιακό πορτορικάνικο σπίτι, ενώ γύρω του εντοπίστηκαν να χορεύουν μεταξύ άλλων, ο Πέδρο Πασκάλ, η Τζέσικα Άλμπα και η Karol G.

lady gaga performing ‘die with a smile’ at the super bowl pic.twitter.com/PvhE4vKAql February 9, 2026

Η σούπερ σταρ Lady Gaga τραγούδησε μια σάλσα εκδοχή της επιτυχίας της «Die With a Smile» -ενώ on stage τελούνταν ένας (αληθινός) γάμος- και χόρεψε με τον Bad Bunny, ο οποίος καλωσόρισε στη σκηνή τον συμπατριώτη του Ρίκι Μάρτιν.

Στην αρχή ο Ρίκι Μάρτιν τραγούδησε μόνος, έχοντας μια άδεια καρέκλα δίπλα του, ενώ πίσω του οι χορευτές αναπαριστούσαν ένα μπλακ άουτ, μια άμεση αναφορά στους 11 μήνες που χρειάστηκαν έως ότου αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο Πουέρτο Ρίκο μετά τον τυφώνα Μαρία το 2017. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η άδεια καρέκλα ενδέχεται να συμβόλιζε τις περισσότερες από 3.000 ζωές που χάθηκαν εξαιτίας του τυφώνα.

Στη συνέχεια, τραγούδησαν μαζί το «Cántalo» από το EP «Pausa» του Μάρτιν, του διασημότερου εκπροσώπου της λάτιν μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 1990 -ποιός δεν θυμάται το «Livin’ La Vida Loca». Λίγες ημέρες πριν, ο Μάρτιν, είχε στείλει ανοιχτή επιστολή στον Bad Bunny στην πορτορικανική εφημερίδα El Nuevo Día, γράφοντας μεταξύ άλλων, ότι γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να επιτύχεις χωρίς να απαρνιέσαι την καταγωγή σου.

ricky martin performing during bad bunny’s super bowl halftime show !

Προς το τέλος του προγράμματος, ο Bad Bunny δήλωσε «God Bless America» και στη συνέχεια ανέφερε μία προς μία, όλες τις χώρες της Βόρειας, Νότιας και Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, ενώ στις οθόνες του Levi’s Stadium εμφανίστηκε με τεράστια γράμματα το μήνυμα «The only thing more powerful than hate is love» (Το μόνο πράγμα πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη).

During his historic performance at the Super Bowl LX, Bad Bunny shouts out all the countries in America. pic.twitter.com/COmVMnYOFJ February 9, 2026

Κρατώντας μια μπάλα ποδοσφαίρου με τη φράση «Together, We Are America» (Μαζί, είμαστε η Αμερική), ο Bad Bunny, ο Πορτορικανός σταρ, που το περασμένο Σαββατοκύριακο έγραψε ιστορία στα Grammy, όταν το άλμπουμ του «Debí Tirar Más Fotos» έγινε το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που κέρδισε το Grammy για Άλμπουμ της Χρονιάς και παραλαμβάνοντας το βραβείο είπε, «ICE out», ολοκλήρωσε την εμφάνιση με το τραγούδι του «DtMF».