Ο πολυβραβευμένος με Grammy και Latin Grammy Πορτορικανός ράπερ René Pérez Joglar, γνωστός ως Residente, περνά για πρώτη φορά πίσω από τις κάμερες για να σκηνοθετήσει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.

Σύμφωνα με το Variety, το φιλμ, με τίτλο «Porto Rico», αποτελεί έναν φόρο τιμής στη γενέτειρά του και χαρακτηρίζεται ως ένα «επικό γουέστερν της Καραϊβικής» με στοιχεία ιστορικού δράματος.

Τον κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο Bad Bunny, ο οποίος μετά τη συμμετοχή του σε ταινίες όπως το «Bullet Train» με τον Μπραντ Πιτ και το «Caught Stealing» του Ντάρεν Αρονόφσκι με τον Όστιν Μπάτλερ, πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ως πρωταγωνιστής.

Συμπρωταγωνιστούν τρεις εξαιρετικοί ηθοποιοί, ο Βίγκο Μόρτενσεν, ο Έντουαρντ Νόρτον και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ενώ εκτελεστικός παραγωγός αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάντρο Ινιάριτου.

Το σενάριο, το οποίο συνυπογράφει ο Residente με τον επίσης βραβευμένο με Όσκαρ Αλεξάντερ Ντινελάρις, εστιάζει στη ζωή του José Maldonado Román. Πρόκειται για τη θρυλική επαναστατική φιγούρα του Πουέρτο Ρίκο στα τέλη του 19ου αιώνα, που έμεινε στην ιστορία ως «Águila Blanca» (Λευκός Αετός).

«Ονειρευόμουν να κάνω μια ταινία για τη χώρα μου από παιδί», ανέφερε σε δήλωσή του ο Residente. «Η αληθινή ιστορία του Πουέρτο Ρίκο πάντα προκαλούσε αντιπαραθέσεις. Αυτή η ταινία είναι μια επιβεβαίωση του ποιοι είμαστε, αποτυπωμένη με τον δυναμισμό και την ειλικρίνεια που αξίζει στην ιστορία μας», πρόσθεσε.

Η είδηση της κινηματογραφικής παραγωγής έρχεται μετά την καθηλωτική εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου. Ο καλλιτέχνης μετέτρεψε το πρόγραμμα σε έναν φόρο τιμής στην κουλτούρα των «Boricua», καθηλώνοντας 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές ενώ προκάλεσε ένα πρωτοφανές παγκόσμιο ενδιαφέρον για το νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Expedia, οι αναζητήσεις πτήσεων προς το Πουέρτο Ρίκο σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο της τάξεως του 245% κατά το διάστημα 8-11 Φεβρουαρίου, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ημερομηνίες του προηγούμενου έτους.