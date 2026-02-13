Θεωρείται πλέον δεδομένο ότι ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο halftime show του φετινού Super Bowl. Αλλά δεν ήταν ο μόνος Πορτορικανός που το έκανε, καθώς μετά την θρυλική εμφάνιση της Κυριακής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δημιουργηθεί ένας εξίσου μεγάλος ντόρος για την Celimar Rivera Cosme, τη διερμηνέα που ξεσήκωσε κάθε κωφό θαυμαστή στην αρένα αλλά και εκτός αυτής.

Η Cosme έγραψε ιστορία ως η πρώτη Πορτορικανή διερμηνέας στη νοηματική που συμμετείχε σε Super Bowl, στα 60 χρόνια διεξαγωγής του θεσμού. Με τη χρήση της LSPR (Puerto Rican Sign Language – Πορτορικανική Νοηματική Γλώσσα), οι κωφοί φίλαθλοι μπορούσαν να βιώσουν όλες τις αποχρώσεις και τις πολυάριθμες πολιτισμικές αναφορές των επιτυχιών του Bad Bunny.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρεται στο Variety, η LSPR προήλθε από την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν και η ίδια αναπτύχθηκε για πρώτη φορά, ωστόσο διαθέτει τοπικούς ιδιωματισμούς, διαφορετικό ρυθμό και άλλα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ξεχωριστή και άρρηκτα συνδεδεμένη με το Πουέρτο Ρίκο.

Σύμφωνα με έκθεση του CDC το 2022, περίπου το 7% των κατοίκων του Πουέρτο Ρίκο -δηλαδή γύρω στα 220.000 άτομα σε έναν πληθυσμό 3,2 εκατομμυρίων-, αντιμετωπίζει κώφωση ή βαρηκοΐα. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί θεωρούν τη LSPR ως μία «απειλούμενη» γλώσσα, καθώς σταδιακά αντικαθίσταται από την Αμερικανική Νοηματική.

Παρότι στη live μετάδοση του NBC δεν υπήρξαν πλάνα της Rivera Cosme, οι θεατές μπορούσαν να συντονιστούν σε μια ειδική διαδικτυακή μετάδοση, όπου εκείνη και ο Bad Bunny εμφανίζονταν ταυτόχρονα σε split-screen. Μία από τις έξι γιγαντοοθόνες του Levi’s Stadium ήταν αφιερωμένη στη Cosme, και η ίδια αναφέρει ότι οι θεατές που την παραξκολουθούσαν την επευφημούσαν με μεγάλο ενθουσιασμό.

Ωστόσο, η εμφάνιση στο Super Bowl δεν υπήρξε ποτέ προσωπικός στόχος για εκείνη. Δεν είχε σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο να εμφανιστεί εκτός Πουέρτο Ρίκο, όπως δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Variety. Η παρουσία της όμως εκεί δεν ήταν τυχαία καθώς αρκετοί από την κοινότητα των κωφών είχαν αρχίσει να παρακολουθούν τον Bad Bunny και ζήτησαν από τη διοίκηση του El Choli να εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη διερμηνέα.

Advertisement

Όπως τονίζει, πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής για την κοινότητα των κωφών στο Πουέρτο Ρίκο. «Είμαστε ένα μικρό νησί, αλλά παλεύουμε πολύ για να βρεθούμε σε μεγαλύτερες σκηνές και σε ευκαιρίες όπου μπορούμε να είμαστε ορατοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο τέλος, ρωτήθηκε ποια στιγμή απόλαυσε περισσότερο από το σόου του ημιχρόνου με την ίδια να ξεχωρίζει εκείνη που όλο το στάδιο χόρευε στους ρυθμούς του «Café con Ron», διότι αναφέρεται περισσότερο στην πατρίδα της και στην πόλη από όπου κατάγεται, το Ναρανχίτο.

Με πληροφορίες από Variety

Advertisement