Έντονα ερωτηματικά έχει προκαλέσει η -κατά πολλούς- ανεξήγητη κίνηση του Bad Bunny μετά την ιστορική εμφάνιση στο Super Bowl, να διαγράψει όλες τις δημοσίευσεις από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Λίγες μόλις ώρες μετά την εμφάνιση του στο halftime show του Super Bowl, ο Πορτορικανός ράπερ διέγραψε όλες τις αναρτήσεις από το προφίλ του, αφήνοντας μόνο έναν σύνδεσμο στο bio ο οποίος οδηγεί στο πιο πρόσφατο άλμπουμ του, «Debi Tirar Mas Fotos». Ο αγαπητός -πλέον σε όλη την υφήλιο-, Μπενίτο Αντόνιο έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των φαν με μερικούς να πιστεύουν ότι ο τραγουδιστής ετοιμάζει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, ενώ άλλοι το χαρακτήρισαν ως «απάντηση» στο κύμα αντιδράσεων που ακολούθησε μετά τον αγώνα.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Independent, παρότι το εντυπωσιακό show του αποθεώθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές, στα social media εμφανίστηκε μία έντονη κριτική από υποστηρικτές του κινήματος MAGA. Πολλοί εξ αυτών εξέφρεσαν την έντονη αντίθεση του επειδή το πρόγραμμα του ήταν στα ισπανικά, παρότι που έκλεισε με ένα μήνυμα ενότητας.

Για την ακρίβεια, υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασαν μποϊκοτάροντας το show του Bad Bunny και επιλέγοντας να παρακολουθήσουν το «All-American» halftime show της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA, το οποίο μεταδόθηκε την ίδια ώρα με το επίσημο πρόγραμμα. Ωστόσο, η εναλλακτική αυτή εκπομπή συγκέντρωσε περίπου τέσσερα εκατομμύρια θεατές, έναντι των εκτιμώμενων 128 εκατομμυρίων που παρακολούθησαν την εμφάνιση του Bad Bunny.

Μετά την «κόντρα» των δύο shows, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στον καλλιτέχνη με ένα εκτενές μήνυμα στο Truth Social, γράφοντας: «Το Halftime Show του Super Bowl είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα όλων των εποχών! Δεν βγάζει κανένα νόημα, προσβάλλει το Μεγαλείο της Αμερικής και δεν εκπροσωπεί τα δικά μας πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας».

Στις επιθέσεις προστέθηκε και ο επαγγελματίας πυγμάχος Τζέικ Πολ, ο οποίος εξαπέλυσε προσβλητικά σχόλια κατά του Bad Bunny μετά την εμφάνιση. Αργότερα, ωστόσο, ανασκεύασε, αφού ο αδελφός του τον επέκρινε δημόσια για τις δηλώσεις του.

Την ίδια ώρα, διάφοροι χρήστες στα social media άρχισαν να αναρωτιούνται αν ο Bad Bunny διέγραψε τις αναρτήσεις του ως «damage control» μετά την κριτική από πρόσωπα όπως ο Τραμπ και ο Paul. Ένας χρήστης έγραψε στο X ότι ο τραγουδιστής «ήξερε πως θα δεχόταν εκατομμύρια οργισμένες απαντήσεις».

Advertisement

Άλλοι, όμως, επεσήμαναν πως ο Bad Bunny έχει επαναλάβει στο παρελθόν την ίδια τακτική όταν ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα μουσική. «Το κάνει πάντα όταν κλείνει ένα κεφάλαιο στην καριέρα του και αυτό σημαίνει ότι έρχεται κάτι μεγάλο», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Ένας ακόμη θαυμαστής σχολίασε: «Διαγράφει όλα τα post και κάνει unfollow τους πάντες μετά το Super Bowl; Ναι, αυτό είναι μία δήλωση».

Με πληροφορίες από The Independent

Advertisement