Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο το halftime show του Super Bowl LX, με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, λίγα λεπτά μετά το τέλος της εμφάνισης στο Levi’s Stadium (Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια). Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε το σόου «απολύτως φρικτό» και «ένα από τα χειρότερα στην ιστορία», λέγοντας ότι αποτελεί «προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ επιτέθηκε ευθέως στο γεγονός ότι ο Bad Bunny τραγούδησε αποκλειστικά στα ισπανικά, γράφοντας πως «κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη», ενώ περιέγραψε τη χορογραφία ως «αηδιαστική», με ιδιαίτερη αναφορά στο ότι το πρόγραμμα το παρακολουθούν και παιδιά. «Αυτό το “σόου” είναι ένα “χαστούκι” για τη χώρα μας», πρόσθεσε, προβλέποντας παράλληλα ότι τα «fake news media» θα το αποθεώσουν.

Ένα halftime με Πουέρτο Ρίκο, σημαίες και μηνύματα

Η εμφάνιση του Bad Bunny είχε έντονες αναφορές στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, μεταφέροντας εικόνες και συμβολισμούς στη σκηνή του Super Bowl. Το φινάλε σφραγίστηκε από το σύνθημα «Together, We Are America», ενώ στις οθόνες εμφανίστηκε και το μήνυμα «The only thing more powerful than hate is love».

Η «σπόντα» για τον νέο κανόνα στο kickoff

Ο Τραμπ δεν έμεινε μόνο στο halftime: έκλεισε την τοποθέτησή του με ακόμη μία αιχμή για τον νέο κανόνα στο kickoff, τον οποίο έχει στο παρελθόν λοιδορήσει ως «sissy football». Από την πλευρά του NFL, η αλλαγή (γνωστή ως “Dynamic Kickoff”) παρουσιάζεται ως μέτρο που στοχεύει στη μείωση των επικίνδυνων συγκρούσεων και στην ενίσχυση της ασφάλειας των παικτών.

Το επεισόδιο αναζωπυρώνει την ήδη σταθερή πολιτισμική σύγκρουση γύρω από το τι θεωρείται «αμερικανικό» στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς, σε μια χώρα όπου η ποπ κουλτούρα συχνά λειτουργεί ως προέκταση της πολιτικής πόλωσης.