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Ο Bad Bunny συνεχίζει να σπάει τα όρια της μουσικής βιομηχανίας, κατακτώντας ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα. Παρότι δεν έχει βασιστεί στην αγγλόφωνη αγορά ούτε έχει εντάξει εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες στην τρέχουσα περιοδεία του, έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από συναυλιακές περιοδείες.

Η περιοδεία «Debí Tirar Más Fotos World Tour», η οποία ξεκίνησε το 2025 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2026, έχει ήδη αποφέρει περίπου 360 εκατομμύρια δολάρια από τις πρώτες 41 συναυλίες της, με περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν διατεθεί.

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Bad Bunny se despide de su histórica residencia en Madrid



Último concierto en el estadio Metropolitano con Quevedo como artista invitado. pic.twitter.com/R14Yyl1cov — EFEnoticias España (@EFEnoticias_ES) June 16, 2026

Παρά την απουσία σταθμών στις ΗΠΑ, η περιοδεία εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία, καταγράφοντας τα υψηλότερα έσοδα και τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού για περιοδεία χωρίς αμερικανικές εμφανίσεις. Ο καλλιτέχνης πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα ερμηνεύοντας αποκλειστικά ισπανόφωνο ρεπερτόριο.

Bad Bunny se despide de Madrid tras convertir la capital en el epicentro de la música latina https://t.co/jkcL2CPeve pic.twitter.com/FHwnjIuaTS — Europa Press TV (@europapress_tv) June 16, 2026

Ιδιαίτερα καθοριστικές ήταν οι δέκα εμφανίσεις του στη Μαδρίτη, στο Riyadh Air Metropolitano, όπου πουλήθηκαν περίπου 623.000 εισιτήρια. Έτσι, η συνολική προσέλευση της περιοδείας έφτασε τα 2,36 εκατομμύρια θεατές, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ που κατείχαν οι Take That με την περιοδεία «Progress Live» και οι The Rolling Stones με το «14 on Fire».

🎤🔥 Bad Bunny’s Final Night in Madrid delivered a massive moment for fans as the superstar closed out his run at the Estadio Metropolitano. (📸: MEGA) pic.twitter.com/cjLhvHU1iO — Radar Online (@radar_online) June 16, 2026

Το «Debí Tirar Más Fotos World Tour» αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη περιοδεία της καριέρας του, αφήνοντας πίσω ακόμη και το «World’s Hottest Tour» του 2022, το οποίο είχε συγκεντρώσει έσοδα 314 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συνολικά, από το «El Último Tour del Mundo» έως το «Most Wanted Tour», οι περιοδείες του έχουν αποφέρει 1,08 δισεκατομμύρια δολάρια, προσελκύοντας 6,4 εκατομμύρια θεατές σε 260 συναυλίες.

Ο Πορτορικανός σταρ έχει γράψει και στο παρελθόν ιστορία. Το 2020, το άλμπουμ El Último Tour del Mundo έγινε το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που έφτασε στην κορυφή του Billboard 200, ενώ το 2022 αναδείχθηκε ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που κατέκτησε την πρώτη θέση στην ετήσια κατάταξη Top Artists. Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως οι Drake, J Balvin, Ozuna, Arcángel, Daddy Yankee και Residente. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι ασχολείται με το τραγούδι από το 2008.