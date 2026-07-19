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Οι πυροσβέστες εκκένωσαν τον χώρο της εκδήλωσης για να διασφαλίσουν την προστασία των χιλιάδων παρευρισκόμενων θεατών.

Αρκετοί θαυμαστές τραυματίστηκαν από το μέγεθος του χαλαζιού και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

Οι διοργανωτές ακύρωσαν οριστικά τη συναυλία για λόγους ασφαλείας, καθώς οι καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του προγράμματος.

Πολλοί θεατές εξέφρασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης και της εκκένωσης.

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Χιλιάδες θαυμαστές του Bad Bunny ήρθαν αντιμέτωποι με μία σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το Μιλάνο και επηρέασε το show του Πορτορικανού σταρ. Το έντονο χαλάζι και οι ριπές ανέμου, υποχρέωσαν τους διοργανωτές να διακόψουν τη συναυλία στο La Maura.

Ακυρώθηκε συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο λόγω καταιγίδας

«Οι πυροσβέστες εκκένωσαν τις χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για τη συναυλία», αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. «Αρκετοί θεατές τραυματίστηκαν, ιδιαίτερα εκείνοι που χτυπήθηκαν στο κεφάλι από το χαλάζι που ήταν μεγάλο σε μέγεθος, και διασώθηκαν από προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Η συναυλία διακόπηκε. Η αρένα παρέμεινε υπό φύλαξη από τους διοργανωτές και τις αρχές επιβολής του νόμου».

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The Bad Bunny concert on July 18 in Milan was cancelled and nearly 80,000 people were evacuated due to a violent hailstorm. pic.twitter.com/DXdtelG62Y — Massimo (@Rainmaker1973) July 19, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ορισμένοι θεατές ενδέχεται να τραυματίστηκαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση.

Η απογοήτευση των θαυμαστών, οι οποίοι περίμεναν τη συναυλία για πάνω από ένα χρόνο, ήταν εμφανής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έχω μια μελανιά στην πλάτη μου και τα παπούτσια μου είναι γεμάτα νερό, όπως και όλα μου τα ρούχα. Έπαιξε μόνο τα πρώτα επτά τραγούδια, μετά από τέσσερις ώρες στον ήλιο», έγραψε ένα κορίτσι που στο βίντεο δείχνει το χαλάζι που έμοιαζε με μπαλάκι του γκολφ.

«Ελπίζω κάποιος να υποβάλει καταγγελία εναντίον αυτής της διοργάνωσης», αναφέρει ένα άλλο σχόλιο. «Αν κάποιος τραυματίστηκε, οφείλεται στην κακή διαχείρισή τους και στην υποτίμηση μιας κατάστασης που είχε ανακοινωθεί. Ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και κανένα μέλος της διοργάνωσης δεν ήταν εκεί για να διαχειριστεί την εκκένωση».

Οι διοργανωτές προχώρησαν στην ακύρωση της συναυλίας για λόγους ασφαλείας, καθώς η κακοκαιρία κατέστησε αδύνατη τη διεξαγωγή της εκδήλωσης υπό ασφαλείς συνθήκες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.