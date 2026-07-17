Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι μπανάνες και τα πορτοκάλια αποτελούν δημοφιλή φρούτα που προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος μέσω των διαφορετικών θρεπτικών συστατικών τους.

Η μπανάνα περιέχει κάλιο, φυτικές ίνες και ανθεκτικό άμυλο, στοιχεία που συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην προστασία των αγγείων.

Τα πορτοκάλια διαθέτουν βιταμίνη C, φυλλικό οξύ και εσπεριδίνη, ουσίες που βελτιώνουν τη λειτουργία των αγγείων και μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν απαιτείται επιλογή ανάμεσα στα δύο φρούτα, καθώς ο συνδυασμός τους ενισχύει τη θρεπτική αξία της διατροφής.

Η καθημερινή κατανάλωση ποικιλίας φρούτων και λαχανικών αποτελεί την καλύτερη πρακτική για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων σύμφωνα με τους επιστήμονες.

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Οι μπανάνες και τα πορτοκάλια είναι τα δύο πιο δημοφιλή φρούτα στον κόσμο. Είναι οικονομικά, εύκολα στη μεταφορά και γεμάτα θρεπτικά συστατικά. Όμως, όταν μιλάμε για την υγεία της καρδιάς, ποιο από τα δύο υπερέχει;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, καθώς τόσο οι μπανάνες όσο και τα πορτοκάλια προσφέρουν διαφορετικά οφέλη για το καρδιαγγειακό μας σύστημα. Μάλιστα, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν χρειάζεται να διαλέξουμε το ένα ή το άλλο, αφού ο συνδυασμός τους είναι αυτός που προσφέρει τα περισσότερα οφέλη.

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Η δύναμη της μπανάνας βρίσκεται στο κάλιο

Η μπανάνα ξεχωρίζει κυρίως για την υψηλή περιεκτικότητά της σε κάλιο, ένα μέταλλο που συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, καθώς βοηθά τον οργανισμό να αποβάλλει την περίσσεια νατρίου. Όπως αναφέρει το Harvard T.H. Chan School of Public Health οι μπανάνες, αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών και πολυφαινολών, ουσιών που φαίνεται να προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία και να συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της καρδιάς.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι οι ελαφρώς άγουρες μπανάνες περιέχουν ανθεκτικό άμυλο (resistant starch), το οποίο λειτουργεί ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Έρευνες δείχνουν ότι η καλή υγεία του μικροβιώματος συνδέεται και με καλύτερο μεταβολισμό της χοληστερόλης αλλά και με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Τα πορτοκάλια ξεχωρίζουν χάρη στην εσπεριδίνη

Από την άλλη πλευρά, τα πορτοκάλια αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, φυλλικού οξέος και μιας πολύτιμης φυτικής ουσίας που ονομάζεται εσπεριδίνη (hesperidin).

Μελέτες έχουν δείξει ότι η εσπεριδίνη μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των αγγείων, στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στη διατήρηση της υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται συστηματικά μέσα από ολόκληρο το πορτοκάλι ή φυσικό χυμό.

Οι ειδικοί μάλιστα συμβουλεύουν να μην αφαιρούμε εντελώς το λευκό μέρος κάτω από τη φλούδα, καθώς εκεί βρίσκεται μεγάλο μέρος της εσπεριδίνης.

Η βιταμίνη C κάνει περισσότερα από όσα νομίζουμε

‘Σύμφωνα με το eatingwell εκτός από το ανοσοποιητικό μας σύστημα, η βιταμίνη C προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από το οξειδωτικό στρες και συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ενδοθηλίου, δηλαδή του εσωτερικού τοιχώματος των αγγείων. Παράλληλα, το φυλλικό οξύ βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων ομοκυστεΐνης, ενός δείκτη που όταν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα έχει συνδεθεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

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Τελικά ποιο είναι καλύτερο;

Η απάντηση των ειδικών είναι ξεκάθαρη: δεν χρειάζεται να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο. Η μπανάνα και το πορτοκάλι προσφέρουν διαφορετικά αλλά εξίσου σημαντικά θρεπτικά συστατικά και, όταν καταναλώνονται στο πλαίσιο μιας διατροφής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά, συμβάλλουν στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. To European Health Journal σημειώνει πώς για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση ποικιλίας φρούτων και λαχανικών, αντί της εστίασης σε ένα μόνο τρόφιμο.

Πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στη διατροφή μας;

Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να τα καταναλώνουμε εναλλάξ μέσα στην εβδομάδα ή ακόμη και μαζί. Μπορούμε να τα προσθέσουμε στο πρωινό με γιαούρτι και βρόμη, να τα χρησιμοποιήσουμε σε smoothies ή να τα έχουμε μαζί μας ως ένα εύκολο και χορταστικό σνακ.

Άλλωστε, η συνολική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία

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Με πληροφορίες από Harvard T.H. Chan School of Public Health , eatingwell , European Health Journal

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