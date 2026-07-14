Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μετά την ηλικία των σαράντα ετών, η φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης προκαλεί αλλαγές στα νύχια, όπως αυξημένη ευθραυστότητα και εμφάνιση κάθετων γραμμών.

Η μείωση της υγρασίας και των λιπιδίων καθιστά απαραίτητη την καθημερινή ενυδάτωση των νυχιών και των πετσακιών με ειδικές κρέμες ή έλαια.

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και βιταμινών μέσω της διατροφής συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της υγείας και της ανθεκτικότητας των νυχιών.

Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή επιθετικών πρακτικών περιποίησης και τη χρήση προστατευτικών γαντιών κατά τη διάρκεια των εργασιών στο σπίτι.

Αλλαγές όπως ο ξαφνικός αποχρωματισμός, ο πόνος ή η παραμόρφωση των νυχιών απαιτούν ιατρική αξιολόγηση, καθώς ενδέχεται να υποδηλώνουν υποκείμενα προβλήματα υγείας.

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Όπως προσαρμόζουμε την περιποίηση της επιδερμίδας και των μαλλιών μας με το πέρασμα των χρόνων, έτσι αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και στα νύχια μας. Μετά τα 40 είναι απολύτως φυσιολογικό να παρατηρήσουμε ότι γίνονται πιο εύθραυστα, μεγαλώνουν πιο αργά ή εμφανίζουν πιο έντονες κάθετες γραμμές.

Οι αλλαγές αυτές συνδέονται κυρίως με τη φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης και τη μείωση της υγρασίας και των λιπιδίων που συγκρατούν τα νύχια ελαστικά.

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Τα νύχια γίνονται πιο εύθραυστα

Αν παρατηρούμε ότι τα νύχια μας σπάνε ή ξεφλουδίζουν πιο εύκολα, δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Με την ηλικία, η πλάκα του νυχιού συγκρατεί λιγότερη υγρασία και γίνεται λιγότερο ελαστική, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να σπάσει.

Στο Mayo Clinic σημειώνεται ότι οι δερματολόγοι προτείνουν να ενυδατώνουμε καθημερινά όχι μόνο τα χέρια αλλά και τα πετσάκια, χρησιμοποιώντας κρέμες ή έλαια που ενισχύουν τον δερματικό φραγμό και μειώνουν την απώλεια υγρασίας.

Οι κάθετες γραμμές είναι συνήθως φυσιολογικές

Μία από τις πιο συχνές αλλαγές μετά τα 40 είναι οι κάθετες ραβδώσεις που ξεκινούν από τη βάση του νυχιού και φτάνουν μέχρι την άκρη του. Οι ειδικοί εξηγούν ότι οφείλονται στη φυσιολογική επιβράδυνση της παραγωγής νέων κυττάρων στο σημείο όπου σχηματίζεται το νύχι.

Όπως επισημαίνουν η Mayo Clinic και η American Academy of Dermatology, οι συγκεκριμένες γραμμές συνήθως δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας όταν εμφανίζονται σταδιακά με την ηλικία.

Τα πετσάκια χρειάζονται περισσότερη φροντίδα

Δεν αλλάζει μόνο το ίδιο το νύχι αλλά και το δέρμα γύρω του. Σύμφωνα με το realsimple.com με την ηλικία μειώνεται η παραγωγή λιπιδίων, με αποτέλεσμα τα πετσάκια να αφυδατώνονται πιο εύκολα, να σκάνε και να δημιουργούνται μικρές πληγές.

Η καθημερινή εφαρμογή ενός ελαίου ή μιας πλούσιας ενυδατικής κρέμας μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υγρασίας και να προστατεύσει την περιοχή από μικροτραυματισμούς και μολύνσεις.

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Η διατροφή παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζουμε

Τα νύχια αποτελούνται κυρίως από κερατίνη, επομένως η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξή τους. Παράλληλα, η έλλειψη σιδήρου ή ορισμένων βιταμινών του συμπλέγματος Β μπορεί να επηρεάσει την υγεία των νυχιών, αν και τα συμπληρώματα πρέπει να λαμβάνονται μόνο έπειτα από ιατρική σύσταση και όχι προληπτικά.

Πότε οι αλλαγές χρειάζονται αξιολόγηση από γιατρό

Οι περισσότερες αλλαγές μετά τα 40 είναι αναμενόμενες. Ωστόσο, αν παρατηρήσουμε ξαφνικό αποχρωματισμό, παραμόρφωση, έντονη πάχυνση, πόνο ή πολύ απότομη επιδείνωση, καλό είναι να απευθυνθούμε σε δερματολόγο. Η American Academy of Dermatology επισημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα νύχια μπορεί να αποτελέσουν ένδειξη υποκείμενων προβλημάτων, όπως διαταραχές του θυρεοειδούς, έλλειψη σιδήρου, μυκητιάσεις ή άλλες παθήσεις που χρειάζονται διερεύνηση.

Τι μπορούμε να κάνουμε καθημερινά

Για να διατηρήσουμε τα νύχια μας δυνατά όσο μεγαλώνουμε, οι ειδικοί συνιστούν να τα ενυδατώνουμε καθημερινά, να αποφεύγουμε το υπερβολικό λιμάρισμα και την επιθετική αφαίρεση του ημιμόνιμου μανικιούρ, να χρησιμοποιούμε γάντια στις δουλειές του σπιτιού και να φροντίζουμε η διατροφή μας να περιλαμβάνει αρκετή πρωτεΐνη, σίδηρο και βιταμίνες. Άλλωστε, τα υγιή νύχια δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής αλλά και ένας μικρός δείκτης της συνολικής μας υγείας.

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Με πληροφορίες από Mayo Clinic , American Academy of Dermatology, realsimple.com