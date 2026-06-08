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Τα ταξίδια δεν αποτελούν μόνο μια ευχάριστη απόδραση από την καθημερινότητα, αλλά μπορούν επίσης να συμβάλουν σημαντικά στη διατήρηση της υγείας και στην υγιή γήρανση όπως αναφέρει σε άρθρο του το Realsimple. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Travel Research, τα ταξίδια δεν σταματούν τη διαδικασία της γήρανσης, ωστόσο ενδέχεται να βοηθούν τον οργανισμό να διατηρεί την ισορροπία του, να ενισχύει την ανθεκτικότητά του και να ενεργοποιεί μηχανισμούς αποκατάστασης και αυτοΐασης.

Η μελέτη βασίζεται στην έννοια της εντροπίας, δηλαδή της φυσικής τάσης των συστημάτων να μεταβαίνουν από την τάξη στην αταξία. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι θετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς συνδυάζουν πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με την υγιή γήρανση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σωματική δραστηριότητα, η επαφή με νέα περιβάλλοντα, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ψυχική διέγερση, η χαλάρωση και τα θετικά συναισθήματα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν έχουν όλα τα ταξίδια ευεργετικά αποτελέσματα. Ταξίδια που χαρακτηρίζονται από άγχος, κακό σχεδιασμό, εξάντληση ή ανασφάλεια μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην υγεία.

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Ένα από τα βασικά οφέλη των ταξιδιών αφορά τη σωματική υγεία. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού οι άνθρωποι συνήθως κινούνται περισσότερο, χωρίς να αντιλαμβάνονται τη δραστηριότητα αυτή ως οργανωμένη άσκηση. Το περπάτημα σε πόλεις, η πεζοπορία, το κολύμπι, η μεταφορά αποσκευών και η εξερεύνηση νέων περιοχών αυξάνουν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Αυτές οι δραστηριότητες συμβάλλουν στη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας, της μυϊκής μάζας, της ισορροπίας, της κινητικότητας και του μεταβολισμού, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.

Παράλληλα, τα ταξίδια συνδέονται συχνά με μεγαλύτερη έκθεση στο φυσικό περιβάλλον και στο ηλιακό φως, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει τον κιρκάδιο ρυθμό και την ποιότητα του ύπνου. Η επαφή με τη φύση και η απομάκρυνση από τους καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η φλεγμονή, βελτιώνεται η καρδιαγγειακή λειτουργία και περιορίζονται συμπτώματα όπως η κατάθλιψη και η μοναξιά. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα οφέλη εμφανίζονται κυρίως όταν το ταξίδι είναι ξεκούραστο και ισορροπημένο, με επαρκή ύπνο, υγιεινή διατροφή και χρόνο για ανάκαμψη.

Εξίσου σημαντικές είναι οι επιδράσεις των ταξιδιών στην ψυχική υγεία. Η αλλαγή περιβάλλοντος επιτρέπει στα άτομα να απομακρυνθούν από επαναλαμβανόμενα μοτίβα άγχους, να αποκτήσουν νέα οπτική για τη ζωή τους και να επανασυνδεθούν με δραστηριότητες που τους προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση. Επιπλέον, η προσμονή ενός ταξιδιού και οι θετικές αναμνήσεις που δημιουργούνται μετά την επιστροφή συμβάλλουν στη βελτίωση της διάθεσης και της γενικότερης ευεξίας.

Τα ταξίδια προσφέρουν επίσης ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και ενδυνάμωση των σχέσεων. Η συνάντηση με φίλους, συγγενείς ή νέους ανθρώπους, καθώς και οι κοινές εμπειρίες με τον σύντροφο, τα παιδιά ή τα εγγόνια, ενισχύουν το αίσθημα σύνδεσης και νοήματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη γήρανση, καθώς η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την υγεία.

Τέλος, τα ταξίδια συμβάλλουν στην ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας. Η οργάνωση ενός ταξιδιού, η προσαρμογή σε νέες συνθήκες, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων, η ανάγνωση χαρτών και η γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς ενεργοποιούν πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Η συνεχής αυτή νοητική διέγερση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας και να ενισχύσει το λεγόμενο «γνωστικό απόθεμα», δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να παραμένει ευέλικτος και ανθεκτικός με την πάροδο του χρόνου. Συνολικά, τα ταξίδια μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη σωματική, ψυχική και γνωστική υγεία, συμβάλλοντας σε μια πιο υγιή και ενεργή γήρανση.

Με πληροφορίες από: Realsimple , Journal of Travel Research