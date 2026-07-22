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Οι συμμετέχοντες με υψηλή πολιτιστική συμμετοχή παρουσίασαν φυσιολογική ηλικία τρία χρόνια μικρότερη από εκείνους που συμμετείχαν σπανιότερα σε ανάλογες δραστηριότητες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η επίδραση των τεχνών στην υγεία είναι συγκρίσιμη με τα οφέλη που προσφέρει η τακτική σωματική άσκηση.

Η προώθηση της πρόσβασης σε πολιτιστικές υποδομές αποτελεί μια υποσχόμενη στρατηγική για την υποστήριξη της υγιούς μακροζωίας στους ηλικιωμένους πληθυσμούς.

Η ενασχόληση με τις τέχνες προάγει τη σωματική, γνωστική και συναισθηματική διέγερση, λειτουργώντας ως καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της υγείας.

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Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η συστηματική ενασχόληση με τον πολιτισμό, όπως επισκέψεις σε μουσεία, σινεμά ή θέατρ μπορούν να επιβραδύνουν τη βιολογική γήρανση με παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της σωματικής άσκησης.

Eρευνητές στην Αγγλία ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 2.000 συμμετέχοντες στην Διαχρονική Μελέτη για τη Γήρανση, η οποία παρακολουθεί ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω σε ολόκληρη την χώρα.

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Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια στα οποία ανέφεραν λεπτομερώς τη συχνότητα με την οποία επισκέπτονταν τον κινηματογράφο, το θέατρο, συναυλίες ή την όπερα, καθώς και τις επισκέψεις τους σε μουσεία και πινακοθήκες.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός δείκτη πολιτιστικής συμμετοχής, που κυμαινόταν από το μηδέν έως το 15.

Στη συνέχεια, νοσηλευτές αξιολόγησαν 10 φυσιολογικούς δείκτες για κάθε συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη μάζας σώματος, της δύναμης σύσπασης της παλάμης, της ταχύτητας βάδισης και της αρτηριακής πίεσης.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Journal of Epidemiology and Community Health», υποδηλώνουν ότι τα υψηλότερα επίπεδα πολιτιστικής συμμετοχής «συνδέονται σημαντικά» με χαμηλότερη ψυχολογική γήρανση.

6 fun activities that can slow aging, according to science – it's good news for Broadway fans https://t.co/slQftse6cV pic.twitter.com/7AV3wG6YxU — New York Post (@nypost) July 20, 2026

Η ανάλυση έδειξε ότι όσοι συμμετείχαν σε συχνές εξόδους που περιλάμβαναν επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί και κινηματογράφους είχαν φυσιολογική ηλικία 66,9 ετών, δηλαδή τρία χρόνια μικρότερη από όσους το έκαναν λιγότερο συχνά.

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Τα άτομα με υψηλότερες βαθμολογίες ήταν επίσης πιο πιθανό να είναι γυναίκες, με έμμισθη εργασία και σε καλύτερη κατάσταση υγείας.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η προώθηση της συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες θα μπορούσε να αποτελέσει μια «πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την επιβράδυνση του ρυθμού της φυσιολογικής γήρανσης και την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης στους ηλικιωμένους».

Παρόμοια οφέλη με την σωματική άσκηση

Πρόσθεσαν: «Η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες είναι κάτι που μπορεί να τροποποιηθεί και, ως εκ τούτου, μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό σημείο παρέμβασης για την υγιή μακροζωία.

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«Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίκτυπος μπορεί να είναι συγκρίσιμος με τη συχνή σωματική δραστηριότητα.

«Η αύξηση της γεωγραφικής και οικονομικής προσβασιμότητας σε πολιτιστικές υποδομές και εκδηλώσεις θα διευρύνει τις ευκαιρίες για συχνή συμμετοχή.

«Οι πολιτιστικές δραστηριότητες σε επίπεδο κοινότητας μπορούν επίσης να προωθήσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινότητας.

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«Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα 10 εβδομάδων σε μουσείο, το οποίο περιελάμβανε ομιλίες επιμελητών, χειρισμό εκθεμάτων και συζήτηση, καθώς και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, βελτίωσε τα συναισθηματικά αποτελέσματα, όπως η ευθυμία και τα αισθήματα ενθάρρυνσης, μεταξύ των κοινωνικά απομονωμένων ηλικιωμένων.»

Νωρίτερα φέτος, μια μελέτη από ερευνητές του University College London (UCL) έδειξε ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό θα πρέπει να «αναγνωρίζεται ως συμπεριφορά που προάγει την υγεία, με τρόπο παρόμοιο με την άσκηση».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια ποικιλία δραστηριοτήτων θεωρήθηκε ωφέλιμη, όπως η ανάγνωση, η ακρόαση μουσικής ή η επίσκεψη σε γκαλερί ή μουσείο.

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Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε δραστηριότητα έχει διαφορετική επίδραση στη σωματική, γνωστική, συναισθηματική ή κοινωνική διέγερση, ανέφεραν.

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«Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την επίδραση των τεχνών στην υγεία σε βιολογικό επίπεδο», δήλωσε η κύρια συγγραφέας, καθηγήτρια Daisy Fancourt, από το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Υγειονομικής Περίθαλψης του UCL.

«Παρέχουν στοιχεία ώστε η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό να αναγνωριστεί ως συμπεριφορά που προάγει την υγεία, με τρόπο παρόμοιο με την άσκηση.

«Η μελέτη μας υποδηλώνει επίσης ότι η συμμετοχή σε μια ποικιλία καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων μπορεί να είναι χρήσιμη.

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«Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε δραστηριότητα διαθέτει διαφορετικά “συστατικά” που συμβάλλουν στην υγεία, όπως η σωματική, η γνωστική, η συναισθηματική ή η κοινωνική διέγερση.»