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Η ηθοποιός εξέφρασε την επιθυμία της να μην αντιμετωπίσει ποτέ καταστάσεις σωματικής αναπηρίας ή εξάρτησης από τρίτους κατά το τέλος της ζωής της.

Παράλληλα, η ίδια αναφέρθηκε με χιούμορ στις απιστίες που βίωσε στην προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ότι δεν άφησε ποτέ τις αρνητικές εμπειρίες να επηρεάσουν την πορεία της.

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Με την ειλικρίνεια που τη χαρακτηρίζει, η Μάρω Κοντού μίλησε δημόσια για τις αισθητικές επεμβάσεις, για τον τρόπο που θα ήθελε να φύγει από τη ζωή, αλλά και για τις απιστίες που βίωσε, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις τηλεοπτικές εκπομπές.

Η συμβουλή του Δημήτρη Χορν που έγραψε ιστορία

Η πρώτη εξομολόγηση αφορά την εμφάνισή της. Η Μάρω Κοντού δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι υπήρξε από τις πρώτες Ελληνίδες ηθοποιούς που προχώρησαν σε αισθητική επέμβαση στη μύτη, όταν ακόμη το θέμα αποτελούσε σχεδόν ταμπού.

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Όπως έχει αποκαλύψει, ο Δημήτρης Χορν της είχε πει με τον δικό του, ευθύ τρόπο ότι ως κωμική ηθοποιός είχε «μύτη τραγωδού», ενώ αργότερα και ο Φιλοποίμην Φίνος της συνέστησε να τη διορθώσει, επειδή στον κινηματογραφικό φακό έβγαινε πιο «σκληρή». Η ίδια όχι μόνο ακολούθησε τη συμβουλή τους, αλλά μίλησε ανοιχτά και για τις υπόλοιπες αισθητικές παρεμβάσεις που έκανε αργότερα στο πρόσωπό της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να κρύβεται κάτι τέτοιο.

«Προτιμώ τον θάνατο από μια ζωή με αναπηρία»

Εξίσου μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή της για το τέλος της ζωής.

Η Μάρω Κοντού έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν φοβάται τον θάνατο, αλλά φοβάται την απώλεια της αυτονομίας της. Όπως έχει εξηγήσει, εύχεται να φύγει ήρεμα, στον ύπνο της ή ακόμη και την ώρα που χορεύει ή παίζει μπιρίμπα, χωρίς να περάσει μια μακρά περίοδο βαριάς ασθένειας ή αναπηρίας.

Η θέση της ήταν ξεκάθαρη: όσο μπορεί να περπατά, να οδηγεί, να εργάζεται και να απολαμβάνει την καθημερινότητα, αισθάνεται ευγνωμοσύνη. Εκείνο που δεν θα ήθελε είναι να ζήσει εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση πλήρους εξάρτησης από άλλους.

Το «κέρατο» που αντιμετώπισε με χιούμορ

Η τρίτη εξομολόγηση είχε να κάνει με την προσωπική της ζωή.

Με το γνωστό της χιούμορ, όταν της πρόσφεραν συμβολικά… κέρατα ταράνδου σε τηλεοπτική εκπομπή, απάντησε αυθόρμητα ότι δεν χρειάζεται να τα φορέσει, αφού «αρκετό κέρατο έχω φάει στη ζωή μου». Η ατάκα έγινε αμέσως viral, καθώς η ίδια παραδέχθηκε ότι γνώρισε την απιστία, χωρίς όμως να επιτρέψει ποτέ στις απογοητεύσεις να καθορίσουν τη ζωή της.

Η Μάρω Κοντού απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει μία από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου. Δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει για όσα οι περισσότεροι αποφεύγουν: την εικόνα, το γήρας, τον θάνατο και τις προσωπικές πληγές. Και ίσως γι’ αυτό κάθε συνέντευξή της εξακολουθεί να γίνεται θέμα συζήτησης.