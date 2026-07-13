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Η υπόθεση ανασύρθηκε από το αρχείο αγνώστων δραστών και η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων κατέστη δυνατή μέσω εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων και ψηφιακών δεδομένων.

Παράλληλα, οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν μια 46χρονη γυναίκα, η οποία αναζητούνταν για την ίδια υπόθεση, κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Interpol.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένη ομάδα με διακριτούς ρόλους, ενώ αναμένεται η έκδοση της συλληφθείσας στην Ελλάδα για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

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Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, καθώς συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φονικό εμπρησμό, έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.

«Ξεχασμένες» φωτογραφίες οδήγησαν στις τρεις συλλήψεις

Η ίδια είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι δεν κρύβεται και ότι επιθυμεί να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών Αρχών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση, αλλά η αστυνομία της της Αγγλίας την συνέλαβε. Λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων, θα χρειαστούν λίγες μέρες μέχρι να επιστρέψει η 46χρονη στην Ελλάδα.

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Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος, διακρίνονται συγκεκριμένα άτομα σε φωτογραφίες που βρέθηκαν σε υπολογιστή αντιεξουσιαστή που συνελήφθη το 2020 για οπλοστάσιο. Στα πλάνα φαίνονται τα μαύρα ρούχα που φορούσαν όταν πέταξαν μολότοφ μέσα στην τράπεζα αλλά και τα σχέδια που έφερε τουλάχιστον ένας από αυτούς, στην τσάντα του.

Αυτές οι φωτογραφίες «πρόδωσαν» την ταυτότητά τους και την παρουσία τους στην Marfin με αποτέλεσμα να γίνουν οι νέες συλλήψεις.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται πως είχαν σχεδιάσει τις επιθέσεις τους πριν και μετά τον εμπρησμό στην τράπεζα. Μεταξύ άλλων κατηγορούνται και για επιθέσεις σε δημόσια κτίρια όπως στη Νομαρχία Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, διαπιστώνεται πως μερικοί από τους δράστες ανήκουν σε ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που έχει σχετιστεί με ενέργειες μετά την εξάρθρωση της 17Ν, όπως στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Μυλωνά αλλά και σε επιθέσεις σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Αστυνομικοί εκτιμούν πως κάποιοι από τους υπόπτους ανήκουν σε ομάδα που απασχολεί τις αρχές τα τελευταία χρόνια.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας για Marfin

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, χθες Παρασκευή 10 Ιούλιου 2026, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο -2- ημεδαποί, για την εμπλοκή τους στην εμπρηστική επίθεση που είχε σημειωθεί στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μία εγκυμονούσα.

Ειδικότερα, κατά το αρχικό στάδιο διερεύνησης της υπόθεσης είχε σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων δραστών, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο η υπόθεση διερευνήθηκε εκ νέου, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας Εισαγγελίας, συγκεντρώθηκε και υποβλήθηκε το σχετικό προανακριτικό υλικό, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί η ανωτέρω δικογραφία από το αρχείο αγνώστων δραστών και να παραγγελθεί η διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, αμφότεροι ηλικίας 42 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν, ενώ για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και μία γυναίκα, που αναζητείται.

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Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 05/05/2010, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, ομάδες ατόμων συμμετείχαν σε επεισόδια με ρίψεις μολότοφ, καθώς και εμπρηστικές επιθέσεις κατά οχημάτων και καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο εμπρησμός του ανωτέρω τραπεζικού υποκαταστήματος προκλήθηκε από μέλη μίας ομάδας, η οποία κινήθηκε στο σώμα της πορείας, αρχικά χωρισμένη σε δύο υποομάδες.

Πιο αναλυτικά, οι δύο υποομάδες συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το υποκατάστημα της τράπεζας και μετά από συνεννόηση, ορισμένα άτομα αποκόπηκαν και ενεργώντας συντονισμένα και οργανωμένα προξένησαν την πυρκαγιά (εμπρησμό) στο εσωτερικό της τράπεζας, θραύοντας τον υαλοπίνακα της πόρτας και ρίπτοντας στο εσωτερικό της, τουλάχιστον μια βόμβα μολότοφ, η οποία εξερράγη, καθώς και εύφλεκτο υγρό, το οποίο επιτάχυνε την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αποτέλεσμα της εμπρηστικής αυτής επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός των -3- εργαζομένων της τράπεζας.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η ομάδα απομακρύνθηκε, ενώ ορισμένοι απ’ αυτούς, όπως διαπιστώθηκε, συμμετείχαν από κοινού και με άλλα άτομα, και σε άλλες επιθέσεις σε βάρος οχημάτων, καταστημάτων και κτιρίων.

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Όπως προέκυψε η ομάδα είχε εσωτερική κατανομή ρόλων. Ειδικότερα, ορισμένα άτομα ανέλαβαν τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θραύση του υαλοπίνακα και τη ρίψη εύφλεκτων αντικειμένων και υγρών, ενώ τα λοιπά μέλη είχαν συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προστασία, προετοιμασία, εκδήλωση της εμπρηστικής επίθεσης και στη γενικότερη επιχειρησιακή υποστήριξη των φυσικών αυτουργών του εμπρησμού.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά, αυτοψιακά και εργαστηριακά ευρήματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η πυρκαγιά στο τραπεζικό υποκατάστημα προκλήθηκε από τη ρίψη αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών τύπου μολότοφ.

Επίσης, συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, ως προανακριτικό υλικό, μεταξύ άλλων, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και φωτογραφίες που εξήχθησαν από ψηφιακό πειστήριο, το οποίο είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο έτερης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

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Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων εργαστηριακών και συγκριτικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εφαρμόσθηκαν προηγμένες μεθοδολογίες ψηφιακής ανάλυσης. Μέσω αυτών, επετεύχθη η αποκατάσταση και ανάκτηση χαμηλού επιπέδου δεδομένων από ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του συστήματος καταγραφής βίντεο του τραπεζικού καταστήματος, οδηγώντας στον επακριβή προσδιορισμό και συγχρονισμό του απόλυτου χρονικού στίγματος της εμπρηστικής επίθεσης.

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Παράλληλα, με την εφαρμογή σχετικών αλγορίθμων, βελτιώθηκε, όπου ήταν τεχνικά εφικτό, η ευκρίνεια του προϋπάρχοντος παλαιότερου οπτικού υλικού, το οποίο επανεξετάσθηκε σε πλήρη εναρμόνιση με τη χρονολογική αλληλουχία των καταγεγραμμένων καρέ. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η τεκμηριωμένη συσχέτιση μορφολογικών και λοιπών χαρακτηριστικών των κατηγορούμενων καθώς και η μοναδικοποίηση προσωπικών αντικειμένων, βάσει εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους, σε συνδυασμό με το υπό εξέταση αποδεικτικό υλικό.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (laptops, USB sticks, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα κ.α.), ενώ στην οικία που διέμενε ο ένας απ’ τους δύο συλληφθέντες, βρέθηκε και κατεργασμένη κάνναβη (σε μορφή σοκολάτας) συνολικού μικτού βάρους -18,6- γραμμαρίων. Για το λόγο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι συλληφθέντες, απ’ τους οποίους ο ένας έχει απασχολήσει για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»

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