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Η 92χρονη ηθοποιός νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες στην καρδιολογική κλινική λόγω ενός σοβαρού πνευμονολογικού προβλήματος.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να προσεγγίσει τον θάλαμο της ηθοποιού έχοντας μαζί του μαχαίρι.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον ηλικιωμένο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει πρόβλημα στην ασθενή.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών και των κινήτρων πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό.

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Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα το μεσημέρι η Μάρω Κοντού, εάν η πορεία της υγείας της παραμείνει σταθερή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Η 92χρονη ηθοποιός νοσηλεύεται εδώ και δύο εβδομάδες στο Αττικόν λόγω πνευμονολογικού προβλήματος με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ να αναφέρει ότι η Μάρω Κοντού βρίσκεται στην καρδιολογική κλινική, με την εικόνα της να έχει σταθεροποιηθεί.

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«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο».

Όπως είπε, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο και ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση ενώ ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός. Ήταν ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο. Μια καταπληκτική γυναίκα».

Η ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου, με πνευμονολογικό πρόβλημα. Το πρόβλημά της ήταν σοβαρό, αλλά δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Ωστόσο, όσο η ηθοποιός νοσηλευόταν, το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου σήμανε συναγερμός στο Αττικόν, όταν ένας 90χρονος επιχείρησε να εισέλθει στην κλινική όπου βρισκόταν η Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του γλάστρα και αντικείμενο που περιείχε μαχαίρι. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του νοσοκομείου, ο άντρας αρχικά δήλωσε συγγενής ασθενούς για να μπει στο κτίριο και στη συνέχεια προσπάθησε να προσεγγίσει την κλινική όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός.

Ο ηλικιωμένος, μίλησε στο Mega για το περιστατικό και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει πρόβλημα και ότι το μαχαίρι το είχε μαζί του λόγω των νυχτερινών μετακινήσεών του: «Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού» υποστήριξε.