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Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου. Φαίνεται ότι η αποκατάσταση εξελίσσεται ιδιαίτερα καλά.

Το χρονικό της περιπέτειας υγείας του Μυλωνάκη

Η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε το πρωί της 15ης Απριλίου 2026, όταν λιποθύμησε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

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Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στο να τον υποβάλουν άμεσα σε μια λεπτή και επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση εμβολισμού. Μετά το χειρουργείο, ο υφυπουργός εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) όπου και παρέμεινε διασωληνωμένος υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Φωτογραφία αρχείου με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη. Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα το πρωί της Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, στο Μέγαρο Μαξίμου κατά την διάρκεια του πρωινού καφέ. Ο υφυπουργός νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στις αρχές Μαΐου, οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν σε σταδιακή μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων, με τον κ. Μυλωνάκη να εμφανίζει τις πρώτες ενθαρρυντικές οπτικές και κινητικές αντιδράσεις, γεγονός που γέμισε ελπίδα την οικογένειά του και τους συνεργάτες του.

Επέστρεψε στην Ελλάδα στις 28 Μαίου και αμέσως μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας στο οποίο παρέμεινε μέχρι και σήμερα.