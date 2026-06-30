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Ο ίδιος επισκέφθηκε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα που του προσέφεραν κατά τη νοσηλεία του.

Μυλωνάκης εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του για την πολύτιμη στήριξη που του παρείχαν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από δημόσιο μήνυμα όπου ο υφυπουργός υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς στην αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων.

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Το μήνυμα που ανήρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης είναι συγκινητικό, όμως η φωτογραφία που το συνοδεύει προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαρά στα αγαπημένα του πρόσωπα, σε φίλους και συνεργάτες του, καθώς ο ίδιος στέκεται όρθιος και δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση πλέον – μετά την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του – με την πορεία της ανάρρωσης να εξελίσσεται ιδανικά.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και βίντεο σε ανάρτηση από την σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου, όπου η δημοσιογράφος αναφέρει: «Μπορεί σε αυτούς τους διαδρόμους να έζησα τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου, ωστόσο, επιστρέφοντας, αισθάνθηκα μόνο απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξανασυνάντησα. Το ευχαριστώ είναι λίγο!

ΥΓ Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι!»

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Η ανάρτηση και το διπλό μήνυμα από τον Γιώργο Μυλωνάκη

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

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Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο», αναφέρει στο μήνυμά του ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, που εμφανίζεται περιστοιχισμένος από στελέχη του ιατρικου και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου μεταφέρθηκε κατευθείαν από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν ένιωσε σοβαρή αδιαθεσία την ώρα του λεγόμενου «πρωινού καφέ» με το πρωθυπουργικό επιτελείο.

O ίδιος πέρα από το θερμό «ευχαριστώ» προς όσους τον βοήθησαν, υπογραμμίζει την αξία της επιστήμης που σώζει ζωές, σε συνδυασμό με ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη.

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Κοντά του – και στη φωτογραφία – η σύζυγός του και δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου.

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