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Ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου περνούν το φετινό καλοκαίρι στην Πάρο, όπου έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τις διακοπές τους παρέα με φίλους.

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, το ζευγάρι έκανε μια σύντομη εξόρμηση στην Τήνο, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της ημέρας. Ο Γιώργος Μυλωνάκης μοιράστηκε μάλιστα με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από την επίσκεψή τους στο νησί.

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«Μεγάλη η Χάρη Της σήμερα κι όπου κι αν βρισκόμαστε θα Την τιμάμε!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Η φετινή γιορτή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ίδιο, καθώς το προηγούμενο διάστημα πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Έχοντας πλέον αφήσει πίσω του αυτή τη δύσκολη δοκιμασία, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές ημέρες μαζί με την Τίνα Μεσσαροπούλου και τους ανθρώπους που αγαπά.