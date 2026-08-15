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Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο σήμερα το μεσημέρι.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, μαζί με εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

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Παράλληλα, από την Κύμη Ευβοίας αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς για τη Σκύρο ακόμη 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Λίγο πριν τις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Χώρα Σκύρου.

Είχε προηγηθεί μήνυμα, λίγο μετά τις 16:30 για εκκένωση του Αγίου Φωκά μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Αχερούνες.

Μήνυμα από το 112 για να εκκενωθούν Άγιος Φωκάς και Πεύκο

Λίγο πριν τις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Χώρα Σκύρου.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire on the island of #Skiros



‼️ If you are in #Pefko area move away via the central ring road to #Skiros_Town



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα για 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην νήσο #Σκύρο



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Αχερούνες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός Αχερούνες», αναφέρει το μήνυμα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη νήσο Σκύρο. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Advertisement August 15, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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