68α Βραβεία Grammy. Ο Bad Bunny κέρδισε το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης, Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Debi Tirar Mas Fotos». Την απονομή έκανε ο Χάρι Στάιλς. 1η Φεβρουαρίου 2026, Λος Άντζελες

Μεγάλος νικητής στα 68α Βραβεία Grammy, που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου, στην Crypto.com arena, στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη για έκτη και τελευταία φορά τον Τρέβορ Νόα, αναδείχθηκε ο Kendrick Lamar:

Ήταν στην κορυφή της κούρσας με εννέα υποψηφιότητες και σημείωσε τις περισσότερες νίκες, κερδίζοντας συνολικά πέντε βραβεία, μεταξύ αυτών και το Record of the Year (Ηχογράφηση της Χρονιάς) για το «Luther», στο οποίο συνεργάστηκε με την SZA.

Kendrick Lamar και SZA παραλαμβάνουν το Βραβείο Ηχογράφηση της Χρονιάς στα 68α Βραβεία Grammy. Φωτογραφία Reuters

Ο Lamar κέρδισε επίσης το βραβείο για το Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ με το «GNX» και κατέρριψε το ρεκόρ του Jay-Z ως ο ράπερ με τις περισσότερες νίκες στα Grammy.

Ο Bad Bunny απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης, Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Debi Tirar Mas Fotos» που είναι εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, η Billie Eilish έλαβε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς για το «Wildflower» και η Olivia Dean, ίσως η μόνη πραγματικά προβλέψιμη κατηγορία από τις τέσσερις μεγάλες, απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη.

Το μεγαλύτερο μέρος της ευχαριστήριας ομιλίας του 31 ετών τραγουδιστή της reggaeton και της latin trap από το Πουέρτο Ρίκο, Bad Bunny, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος, ήταν στα ισπανικά. Το άλμπουμ του είναι πλέον το πρώτο ισπανόφωνο που κερδίζει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς, ενώ έλαβε επίσης το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ música urbana. Ο Bad Bunny, ο οποίος θα εμφανιστεί στο σόου του Super Bowl την επόμενη Κυριακή, ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας «ICE out», αναφερόμενος στην αστυνομία μετανάστευσης των ΗΠΑ και έκανε έκκληση για αγάπη αντί του μίσους, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η Eilish αναφέρθηκε και κείνη στην κατάσταση με την ICE κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας της στην απονομή του βραβείου μαζί με τον αδελφό της Φινέας. Από τον Justin Bieber μέχρι την Κάρολ Κινγκ, τη συνθέτη, στιχουργό και τραγουδίστρια της φολκ, πολλοί καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες κατά της ICE.

Ο Jelly Roll κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σύγχρονου Country Άλμπουμ για το Beautifully Broken, ενώ η Lady Gaga έφυγε με δύο βραβεία, μεταξύ αυτών και το Καλύτερο Pop Vocal Album για το MAYHEM.

Lady Gaga και Carpenter εμφανίστηκαν επί σκηνής κατά τη διάρκεια της τελετής, μαζί με τους Justin Bieber, Rosé, Bruno Mars, Clipse, Pharrell Williams (ο οποίος έλαβε επίσης το βραβείο Dr. Dre Global Impact Award), Tyler, the Creator, όπως και όλοι οι υποψήφιοι για το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη -Olivia Dean, Leon Thomas, Alex Warren, Katseye, Addison Rae, Sombr, Lola Young και The Marias.

Η Cher βραβεύθηκε για το σύνολο της καριέρας της -ήταν η έκπληξη της βραδιάς, με το κοινό να την υποδέχεται με standing ovation- προτού απονείμει το βραβείο Record of the Year -κάτι που φάνηκε να ξεχνάει ότι έπρεπε να κάνει, καθώς άρχισε να αποχωρεί από τη σκηνή μέχρι που την κάλεσε πίσω ο Τρέβορ Νόα.

Και δεν ήταν μόνο αυτό: Προκάλεσε μια μικρή σύγχυση όταν ανακοίνωσε ως νικητή τον «Luther Vandross» -το βραβείο ήταν για τον Kendrick Lamar και την SZA για το «Luther», ένα τραγούδι αφιερωμένο στον τραγουδιστή της R&B που πέθανε το 2005. Η Cher έκανε μια μακρά παύση πριν ανοίξει το φάκελο που περιείχε το όνομα του νικητή της κατηγορίας και μετά είπε γελώντας: «Ω! Μου είπαν ότι θα ήταν στον prompter». Είδε τον τίτλο του τραγουδιού «Luther» και ανακοίνωσε: «Το Grammy πηγαίνει στον Luther Vandross». Τότε συνειδητοποίησε το λάθος της και προχώρησε σε διόρθωση: «Το Grammy πηγαίνει στον Kendrick Lamar».

Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία των Grammy βραβεύθηκε τραγούδι της K-pop. Το hit του animation «KPop Demon Hunters» (η μεγάλη επιτυχία του Netflix) με τίτλο «Golden» κέρδισε το βραβείο Best Song Written for Visual Media. Σημειώνεται ότι το περασμένο καλοκαίρι, τέσσερα τραγούδια από την ίδια ταινία βρέθηκαν ταυτόχρονα στο Top 10 του Billboard Hot 100, με το «Golden» να παραμένει στο No 1.

Και οι Cure κέρδισαν για πρώτη φορά στη θρυλική καριέρα τους βραβεία Grammy, συγκεκριμένα, Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής και Καλύτερης Ερμηνείας Εναλλακτικής Μουσικής για το «Alone». Το αγγλικό post-punk, new wave συγκρότημα έχει προταθεί μόνο δύο φορές για Grammy και στις δύο περιπτώσεις στην κατηγορία Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής -το 1993 για το «Wish» και το 2001 για το «Bloodflowers», αλλά δεν τα κατάφερε και στις δύο περιπτώσεις. Τα μέλη του δεν ήταν στην τελετή απονομής καθώς παρευρέθηκαν στην κηδεία του κιθαρίστα και κιμπορντίστα του συγκροτήματος, Πέρι Μπαμόντε, έστειλαν ωστόσο μήνυμα που διαβάστηκε από σκηνής.

Στην τελετή απονομής παρουσιάστηκαν επίσης αφιερώματα στον Ozzy Osbourne, τον D’Angelo και τη Roberta Flack. Το αφιέρωμα στον Osbourne περιλάμβανε εμφανίσεις των Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith και Andrew Watt, ενώ η Lauryn Hill εμφανίστηκε τιμώντας τη μνήμη του D’Angelo και της Flack.

Η Recording Academy απένειμε βραβεία σε 95 κατηγορίες, εκ των οποίων τα 86 σε μια απογευματινή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες και μεταδόθηκε ζωντανά στο live.grammy.com και στο κανάλι YouTube της Ακαδημίας και τα τελευταία εννέα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης από το CBS και το Paramount+ Premium.

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter