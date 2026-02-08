Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του Bad Bunny -του πιο συζητημένου προσώπου της μουσικής βιομηχανίας- στο ημίχρονο του Super Bowl το οποίο διεξάγεται σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, έχει αρχίσει.

«Θέλω πραγματικά ο κόσμος να διασκεδάσει. Θα είναι μία μεγάλη γιορτή. Θέλω να φέρω αυτό που ο κόσμος περιμένει πάντα από εμένα, αλλά και πολλά στοιχεί από την κουλτούρα μου», δήλωσε ο Πορτορικανός ράπερ σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Πέμπτη. Παραδέχθηκε επίσης, ότι προσπαθούσε να παραμείνει ήρεμος πριν από την εμφάνιση της Κυριακής, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. «Έχω χάσει τον ύπνο μου», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ξυπνούσε συχνά «στις 4 το πρωί σκεπτόμενος το Super Bowl».

Bad Bunny talks about his upcoming performance at the Super Bowl LX Pregame & Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Press Conference. pic.twitter.com/dbltAxzebZ — E! News (@enews) February 6, 2026

Η προσμονή για την εμφάνισή του στο ημίχρονο εντάθηκε ακόμη περισσότερο το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν το άλμπουμ του «Debí Tirar Más Fotos» έγινε το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που κέρδισε το Grammy για Άλμπουμ της Χρονιάς. «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω: ICE out», δήλωσε στα αγγλικά παραλαμβάνοντας το πρώτο του Grammy για τον καλύτερο άλμπουμ música urbana. «Δεν είμαστε βάρβαροι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σύμφωνα με τον Guardian, στη συνέντευξη δεν αναφέρθηκε στις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την εμφάνισή του, ενώ οι παρουσιαστές Zane Lowe και Ebro Darden τον υποδέχθηκαν με ιδιαίτερα φιλικές ερωτήσεις και φιλοφρονήσεις και ο ίδιος έδειχνε χαλαρός, καθισμένος νωχελικά στον καναπέ και απαντούσε στις ερωτήσεις εναλλάσσοντας τα αγγλικά με τα ισπανικά.

«Ξέρω ότι ο κόσμος θα είναι χαρούμενος αυτή την Κυριακή. Θα διασκεδάσει, θα χορέψει και θα περάσει καλά», είπε. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να εμφανιστούν σπέσιαλ γκεστ, αρνήθηκε να αποκαλύψει οποιαδήποτε λεπτομέρεια. «Ξέρεις ότι αυτό δεν πρόκειται να σου το πω», είπε γελώντας. «Δεν ξέρω καν γιατί το ρώτησες».

Αναλογιζόμενος τη μεγαλύτερη εβδομάδα της καριέρας του, ο Bad Bunny σημείωσε ότι η εμφάνιση στη «μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου» επιβεβαιώνει κάτι που πίστευε πάντα: «Πρέπει πάντα να είσαι περήφανος για το ποιος είσαι και να νιώθεις άνετα με τον εαυτό σου. Να είσαι περήφανος για την ιστορία και την καταγωγή σου, αλλά να μην αφήνεις αυτά να σε περιορίζουν».

Γιατί το σόου του ημιχρόνου είναι ακόμη πιο σημαντικό και από το ίδιο το Super Bowl

Αν υπήρχε κάποια διαφορετική ονομασία για το Super Bowl, αυτή θα ήταν σίγουρα το «τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς», αναφερόμενοι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το σόου του ημιχρόνου συγκεντρώνει συχνά περισσότερους θεατές από τον ίδιο τον αγώνα, προσελκύοντας ακόμη και περισσότερους από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές μόνο στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται και στο BBC, ο Κέντρικ Λαμάρ κατέρριψε ρεκόρ τηλεθέασης την περσινή χρονιά, με 133,5 εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν την εμφάνισή του. Ακόμη και όταν οι επιλογές καλλιτεχνών δεν είναι εξίσου εντυπωσιακές (όπως με τους Maroon 5 το 2019), η τηλεθέαση πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια.

Το σόου έχει χαρίσει διαχρονικές, εμβληματικές στιγμές, από τον Prince να ερμηνεύει το «Purple Rain» εν μέσω καταιγίδας, μέχρι το «left shark» της Κέιτι Πέρι με την ποπ σταρ να ξεχνάει την χορογραφία.

Η προβολή και η δημοσιότητα που προσφέρει μια εμφάνιση στο Super Bowl είναι τόσο πολύτιμες, ώστε πολλοί καλλιτέχνες -μεταξύ των οποίων η Lady Gaga, ο Bruno Mars και η Rihanna-, εμφανίζονται χωρίς αμοιβή.

Με πληροφορίες από The Guardian, BBC

