Το Super Bowl δεν είναι απλώς το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, αλλά και η απόλυτη σκηνή προβολής για τον κόσμο της διαφήμισης, όπου η πραγματική «μάχη» εκτυλίσσεται στα διαλείμματα του αγώνα.

Την ώρα που οι κορυφαίοι παίκτες του NFL διεκδικούν το τρόπαιο Vince Lombardi, μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να κερδίσουν τον άτυπο τίτλο της πιο αξέχαστης, ευρηματικής ή συγκινητικής διαφήμισης της χρονιάς. Το Super Bowl αποτελεί εδώ και δεκαετίες το απόλυτο πεδίο προβολής για brands που θέλουν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη συλλογική μνήμη.

Η φετινή αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με τον μεγάλο τελικό να διεξάγεται την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Οι Seattle Seahawks και οι New England Patriots θα αναμετρηθούν ζωντανά από το Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Αν και τα πλήρη διαφημιστικά σποτ αποκαλύπτονται παραδοσιακά κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, τα πρώτα teasers έχουν ήδη κυκλοφορήσει, δίνοντας μια γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε.

Τα teasers που έχουν ήδη ξεχωρίσει

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το teaser της Instacart, της αμερικανικής πλατφόρμας διανομής ειδών παντοπωλείου. Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Σπάικ Τζόουνζ, ο Μπεν Στίλερ και ο Μπένσον Μπουν πρωταγωνιστούν σε ένα εκρηκτικό σποτ με έντονη ρετρό αισθητική, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’80. Η απρόσμενη χημεία μεταξύ του καταξιωμένου ηθοποιού και του ανερχόμενου ποπ καλλιτέχνη μετατρέπει μια απλή αγορά φρούτων σε ένα θεατρικό, μουσικό χάος.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η καμπάνια της Squarespace, η οποία φέρει την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου. Στο πρώτο teaser διάρκειας 16 δευτερολέπτων, πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν, σε ένα ασπρόμαυρο, κινηματογραφικό σκηνικό που μαγνητίζει το βλέμμα. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, με τον σκηνογράφο Τζέιμς Πράις να υπογράφει τα εντυπωσιακά σκηνικά και τον Τζέρσκιν Φέντριξ να δημιουργεί το ηχητικό τοπίο, σε συνεργασία με την ομάδα του Έλληνα δημιουργού.

Στο διαφημιστικό τοπίο του Super Bowl συμμετέχει και η Κένταλ Τζένερ, η οποία αυτοσαρκάζεται σε σποτ εταιρείας στοιχημάτων, σχολιάζοντας με χιούμορ τη διαβόητη «κατάρα των Καρντάσιαν». Η ίδια αναφέρεται στο παρελθόν των σχέσεών της με επαγγελματίες αθλητές και στη φήμη ότι η καριέρα τους φθίνει μετά από μια σχέση μαζί της.

Τέλος, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πρωταγωνιστεί σε μια πιο ανάλαφρη και γλυκιά διαφήμιση, όπου βιώνει έναν «έρωτα με την πρώτη μπουκιά», μέσα από μια χαριτωμένη συνεργασία με γνωστή εταιρεία σνακ, προσθέτοντας μια δόση ρομαντισμού στη βραδιά του μεγάλου τελικού.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κοινό του φετινού Super Bowl, εκτός από έναν αγώνα γεμάτο εκπλήξεις, θα έχει εξίσου την ευκαιρία να παρακολουθήσει και διαφημιστικά διαλείμματα γεμάτα ένταση.