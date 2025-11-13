Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της και από την μουσική σκηνή περνά ξανά στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας σε ένα νέο μιούζικαλ εμπνευσμένο από το εμβληματικό, σουρεαλιστικό μυθιστόρημα του Βρετανού συγγραφέα Λιούις Κάρολ, «Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων».

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Αμερικανίδα Λορίν Σκαφάρια, ενώ η ανακοίνωση έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου η Κάρπεντερ απέσπασε έξι υποψηφιότητες για βραβείο Grammy για το έβδομο κατά σειράν άλμπουμ της, «Man’s Best Friend», μεταξύ των οποίων για Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς.

Η 26χρονη ποπ σταρ δεν μπαίνει πρώτη φορά μπροστά από την κάμερα, καθώς έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως τα «Tall Girl» του Netflix και «The Hate U Give». Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί κυρίως στη μουσική της καριέρα. Το νέο αυτό μιούζικαλ θα αποτελέσει την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία που σημείωσε το άλμπουμ της με τίτλο, «Short n’ Sweet» το 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κάρπεντερ ήταν εκείνη που πρότεινε το πρότζεκτ στην Universal την προηγούμενη χρονιά. Καθώς η ιδέα εξελισσόταν, η Σκαφάρια εντάχθηκε στην ομάδα ως σεναριογράφος και σκηνοθέτιδα.

Η Σκαφάρια είναι γνωστή για τη σειρά του HBO «I Love L.A.» καθώς και για το θρίλερ «Hustlers», το οποίο απέφερε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office το 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Netflix είχε προηγουμένως αποκτήσει τα δικαιώματα για ένα κινηματογραφικό μιούζικαλ εμπνευσμένο από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Η συμφωνία αυτή είχε ανακοινωθεί το 2020, πριν από την πρόσφατη απογείωση της Κάρπεντερ ως μία από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες της ποπ σκηνής παγκοσμίως. Ωστόσο, το πρότζεκτ δεν προχώρησε ποτέ στο στάδιο της παραγωγής.

Με πληροφορίες από Variety