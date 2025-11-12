Η νέα ταινία του Παρκ Τσαν-γουκ, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις με την «Ανεμώνη», Ράσελ Κρόου και Ράμι Μάλεκ στη «Νυρεμβέργη» και η ιαπωνική ταινία ψυχολογικού τρόμου «Exit 8». Ακόμη, ένα animation και μία ταινία άνιμε.

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Advertisement

Advertisement

Καμία Άλλη Επιλογή

Ο Παρκ Τσαν-γουκ διασκευάζει «Το Τσεκούρι» του Ντόναλντ Ε. Γουέστλεϊκ (το οποίο είχε κάνει ταινία το 2005 και ο Κώστας Γαβράς) με πρωταγωνιστή τον διάσημο Κορεάτη ηθοποιό Λι Μπιόνγκ-χον. Αφού απολύεται από την εταιρεία στην οποία δούλευε επί 25 χρόνια -όταν οι νέοι Αμερικανοί ιδιοκτήτες προχωρούν αιφνιδίως σε απολύσεις- ένας σκληρά εργαζόμενος, όσο και ευτυχισμένος οικογενειάρχης, καταστρώνει συντετριμμένος ένα σχέδιο για να εξασφαλίσει μια νέα δουλειά: να εξαλείψει τον ανταγωνισμό και να βγάλει από τη μέση κάθε άλλο υποψήφιο. Μαύρη κωμωδία από τον δημιουργό του «Oldboy».

Ανεμώνη

Σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρόναν Ντέι-Λιούις με μία αινιγματική ιστορία σημαδεμένη από βία και θρησκοληψία, στην οποία πρωταγωνιστούν δύο αποξενωμένα αδέλφια. Θαμμένα μυστικά και χρόνια πικρίας αναδύονται αναπόφευκτα και καταλυτικά. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι-Λιούις που συνυπογράφει το σενάριο με τον γιο του Ρόναν, επιστρέφει στην υποκριτική μετά από οκτώ χρόνια με συμπρωταγωνιστή τον Σον Μπιν. Συμπρωταγωνιστούν η Σαμάνθα Μόρτον, ο Σάμιουελ και η Σαφία Όκλεϊ-Γκριν. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης και πανελλήνια πρεμιέρα στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».

Νυρεμβέργη

Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος που αποκαλύπτονται, ο ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Κέλι αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση του Χέρμαν Γκέρινγκ, του δεύτερου στην ιεραρχία του Χίτλερ, μαζί με άλλους 21 υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους.

Advertisement

Οι Σύμμαχοι, με τον επικεφαλής εισαγγελέα των ΗΠΑ, Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ρόμπερτ Χ. Τζάκσον, τον Λοχία Χάουι Τρίστ, τον Ντέιβιντ Μάξγουελ-Φάιφ, τον Γκούσταβ Γκίλμπερτ, τον συνταγματάρχη Τζον Άμεν και τον Μπάρτον Κ. Άντρους, αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή ενός πρωτοφανούς διεθνούς δικαστηρίου προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το ναζιστικό καθεστώς θα λογοδοτήσει. Ο Κέλι γνωρίζει τους «ασθενείς» του. Σύντομα όμως βρίσκεται μπλεγμένος σε μια ψυχολογική μονομαχία με τον Γκέρινγκ, του οποίου το χάρισμα και η πονηριά αποκαλύπτουν μια οδυνηρή αλήθεια: ότι οι συνηθισμένοι άνθρωποι μπορούν να διαπράξουν ασυνήθιστο κακό.

«Ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία σχετικά για τον Γκέρινγκ ήταν ότι ήταν διασκεδαστικός, κοινωνικός, γοητευτικός», όπως σημείωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας στον Guardian. «Αγαπούσε τη γυναίκα και τα παιδιά του -κάτι που για μένα τον κάνει ακόμα πιο τρομακτικό. Δεν ήταν ο Νταρθ Βέιντερ. Αλλά λαχταρούσε την εξουσία και δεν τον πείραζε να υποφέρουν οι άλλοι, αρκεί να μπορούσε να διατηρήσει αυτή την εξουσία».

Η επιλογή των Συμμάχων, αντί συνοπτικών εκτελέσεων, για διεξαγωγή δίκης, θεμελίωσε τη σύγχρονη έννοια του διεθνούς δικαίου.Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «The Nazi and the Psychiatrist» του συγγραφέα Jack El-Hai, το οποίο εστιάζει στην αληθινή σχέση ανάμεσα στον Κέλι και τους κατηγορούμενους του Γ΄ Ράιχ κατά τη διάρκεια της δίκης της Νυρεμβέργης. Πρωταγωνιστούν οι Ράσελ Κρόου, Ράμι Μάλεκ, Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Τζον Σλάτερι. Σκηνοθεσία Τζέιμς Βάντερμπιλτ.

Advertisement

Ο Άτρωτος

Σε μια μελλοντική, δυστοπική Αμερική, «Ο Άτρωτος» είναι το τηλεοπτικό σόου με την υψηλότερη τηλεθέαση – ένας διαγωνισμός όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιβιώσουν 30 ημέρες ενώ τους κυνηγούν επαγγελματίες δολοφόνοι, με κάθε τους κίνηση να μεταδίδεται σε ένα αιμοδιψές κοινό και κάθε μέρα επιβίωσης να φέρνει μεγαλύτερη χρηματική αμοιβή. Απεγνωσμένος να σώσει την άρρωστη κόρη του, ο εργάτης Μπεν Ρίτσαρντς πείθεται από τον γοητευτικό αλλά αδίστακτο παραγωγό της εκπομπής, Νταν Κίλιαν, να συμμετάσχει στο παιχνίδι ως έσχατη λύση. Όμως, το θράσος, το ένστικτο και η πυγμή του Μπεν τον μετατρέπουν σε είδωλο του κοινού -και σε απειλή για ολόκληρο το σύστημα. Καθώς η τηλεθέαση εκτοξεύεται στα ύψη, ο κίνδυνος αυξάνεται, και ο Μπεν πρέπει να ξεγελάσει όχι μόνο τους Κυνηγούς, αλλά και ένα έθνος που έχει εθιστεί να τον βλέπει να αποτυγχάνει. Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος). Σκηνοθεσία Έντγκαρ Ράιτ. Πρωταγωνιστούν Γκλεν Πάουελ, Τζος Μπρόλιν, Κόλμαν Ντομίνγκο, Μάικλ Σέρα, Γουίλιαμ Χ. Μέισι, Κέιτι Ο’Μπράιαν.

Exit 8

Advertisement

Ένας άνδρας ο οποίος έχει παγιδευτεί σε έναν ατελείωτο διάδρομο του μετρό ξεκινά να βρει την Έξοδο 8. Οι κανόνες της αποστολής του είναι απλοί: να μην παραβλέψει τίποτα που να ξεφεύγει από το συνηθισμένο. Αν ανακαλύψει μια ανωμαλία, θα πρέπει να γυρίσει αμέσως πίσω. Αν δεν ανακαλύψει τίποτα, συνεχίζει. Στη συνέχεια, θα βγει από την Έξοδο 8. Αλλά ακόμα και μια μικρή παράλειψη θα τον στείλει πίσω στην αρχή. Θα καταφέρει ποτέ να φτάσει στον στόχο του και να ξεφύγει από αυτόν τον ατελείωτο διάδρομο; Η ιαπωνική ταινία ψυχολογικού τρόμου του Γκένκι Καγουαμούρα -βασισμένη στο ομώνυμο video game(2023)- ενθουσίασε στην ειδική μεταμεσονύκτια προβολή της στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Λο

Όταν ο σκηνοθέτης Θανάσης Βασιλείου επιστρέφει στο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας μετά τον θάνατο της μητέρας του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μυστικά που βαραίνουν την ιστορία όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά ολόκληρης της σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι, ξεκινά ένα ταξίδι-προσωπικό ημερολόγιο ανάμεσα στα αόρατα ίχνη που ενώνουν την πόλη και τους ανθρώπους με το παρελθόν τους. «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα».

Advertisement

Jujutsu Kaisen: Execution

Advertisement

Ένα πέπλο πέφτει ξαφνικά πάνω από την πολυσύχναστη περιοχή της Shibuya, εν μέσω του θορυβώδους πλήθους που γιορτάζει το Halloween, παγιδεύοντας αμέτρητους πολίτες στο εσωτερικό της. Ο Satoru Gojo, ο ισχυρότερος μάγος εξορκισμών, μπαίνει στο χάος. Αλλά τον περιμένουν χρήστες κατάρας και πνεύματα που σχεδιάζουν να τον εγκλωβίσουν. Ο Yuji Itadori, συνοδευόμενος από τους συμμαθητές του και άλλους κορυφαίους μάγους εξορκισμών, μπαίνουν στη μάχη σε μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση κατάρων, το Συμβάν στη Shibuya. Στον απόηχό του, δέκα αποικίες σε όλη την Ιαπωνία μετατρέπονται σε άνδρα καταραμένων, σε ένα σχέδιο που ενορχηστρώθηκε από τον Noritoshi Kamo, τον πιο κακό μάγο όλων των εποχών. Καθώς ο θανατηφόρος Αγώνας Εξόντωσης ξεκινά, ο μάγος Yuta Okkotsu αναλαμβάνει την εκτέλεση του Yuji για τα εγκλήματα που του αποδίδονται. Η απελπισμένη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αγαπημένων μαθητών του Satoru Gojo έρχεται στη μεγάλη οθόνη.

Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας

Όταν η Μόξι, μια σκανταλιάρα γάτα, χάνεται κατά λάθος στις οικογενειακές διακοπές στη Γαλλία, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη και στην πορεία, μαθαίνει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν τις πιο ηρωικές ιστορίες. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας γάτας που εξαφανίστηκε στη Γαλλία και έναν χρόνο αργότερα επανεμφανίστηκε απροσδόκητα στο σπίτι της στην Ολλανδία.

Advertisement