Η Adele κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική με την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Τομ Φορντ. Πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Αν Ράις «Cry to Heaven» (1982), η ιστορία του οποίου διαδραματίζεται στην Ιταλία του 18ου αιώνα και ακολουθεί δύο πρόσωπα τα οποία φιλοδοξούν να διακριθούν στον κόσμο της όπερας: έναν ευγενή από τη Βενετία και έναν καστράτο μαέστρο από την Καλαβρία.

Στο καστ είναι επίσης, ο Όουεν Κούπερ, ο 15χρονος πρωταγωνιστής του «Adolescence» και οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Κόλιν Φερθ, Νίκολας Χουλτ. Κιαράν Χάιντς, Τζορτζ ΜακΚέι, Μαρκ Στρονγκ, Κόλι Φερθ, Πολ Μπέτανι.

Η ταινία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο προπαραγωγής σε Λονδίνο και Ρώμη, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιανουάριο, ενώ η κυκλοφορία προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026.

Ο Φορντ, ο οποίος λάνσαρε το ομώνυμο brand μόδας μετά την καριέρα του ως διευθυντής δημιουργικού στους οίκους Gucci και Yves Saint Laurent, έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το «A Single Man» (2009) που απέσπασε υποψηφιότητα στα Όσκαρ. Η δεύτερη ταινία του ήταν το «Nocturnal Animals» (2016), που απέσπασε το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας και χάρισε στον Μάικλ Σάνον υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Το 2023, ο Φορντ είχε δηλώσει πως πλέον τον ενδιαφέρει περισσότερο ο κινηματογράφος παρά η μόδα. «Αγάπησα τη διαδικασία δημιουργίας των δύο ταινιών που γύρισα», είχε πει σε συνέντευξή του στο GQ. «Ήταν η πιο απολαυστική εμπειρία της ζωής μου. Είμαι 62 ετών και, αν είμαι τυχερός, έχω άλλα 20 δημιουργικά χρόνια μπροστά μου. Θέλω να τα αφιερώσω στον κινηματογράφο. Ο χρόνος τρέχει και η μόδα είναι παιχνίδι για νεότερους».

Όσο για την Adele, ύστερα από τις sold-out εμφανίσεις της πέρυσι στο Μόναχο, είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική. Δεν είναι η πρώτη φορά που η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια φλερτάρει με τη μεγάλη οθόνη.

Δημοσιεύματα την έφεραν να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «The Death and Life of John F. Donovan» του Ξαβιέ Ντολάν, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει το βιντεοκλίπ του τραγουδιού της «Hello». «Ξέρω ότι ίσως δεχτώ επικρίσεις, αλλά θα ήθελα πραγματικά να δοκιμαστώ στην υποκριτική μετά τη συνεργασία μου με τον Ξαβιέ», είχε δηλώσει τότε. «Θα έπαιζα σίγουρα σε μια δική του ταινία.» Αν και ένα τραγούδι της συμπεριλήφθηκε τελικά στην ταινία, η ίδια δεν εμφανίστηκε ποτέ στο φιλμ, το οποίο έλαβε ως επί το πλείστον αρνητικές κριτικές, με βαθμολογία 19% στο Rotten Tomatoes.

Με πληροφορίες από Guardian