Μεγάλος νικητής στα 77α Βραβεία Emmy , που απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, αναδείχτηκε η κωμική σειρά «The Studio» του Apple TV+, που διαδραματίζεται σε ένα στούντιο του Χόλιγουντ και αφηγείται όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες: Απέσπασε συνολικά 13 βραβεία και είναι πλέον η κωμική σειρά με τα περισσότερα βραβεία σε μία μόνο χρονιά ενώ, με τις διακρίσεις που έλαβε στα Creative Arts Emmy της περασμένης εβδομάδας, κατέρριψε επίσης το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες που έχει σημειώσει πρώτη σεζόν σειράς.

Ο Σεθ Ρόγκεν με το καστ της σειράς «The Studio»

Ο Σεθ Ρόγκεν κέρδισε για το «The Studio» τα βραβεία Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου -το τελευταίο, μαζί με τους Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez- σε Κωμική Σειρά.

Το πολυσυζητημένο «Adolescence» του Netflix θριάμβευσε με έξι βραβεία –συνολικά 8, μαζί με τα Emmy Creative Arts. Η Νο 2 αγγλόφωνη σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών στην πλατφόρμα-, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς.

Ο 15χρονος Βρετανός Όουεν Κούπερ απέσπασε το Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά και έγινε ο νεότερος άνδρας που αναδεικνύεται νικητής στις κατηγορίες ερμηνείας.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του χαρακτήρισε την εμπειρία «απλά σουρεαλιστική». Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Μπορεί το βραβείο αυτό να έχει το όνομά μου, αλλά στην πραγματικότητα ανήκει στους ανθρώπους που ήταν πίσω από την κάμερα και σε όλο το καστ».

Ο 15χρονος Όουεν Κούπερ με το βραβείο Emmy

Ο Στίβεν Γκράχαμ κέρδισε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά, επικρατώντας του Κόλιν Φάρελ και του Τζέικ Τζίλενχαλ, και η Έριν Ντόχερτι το Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Ο Φίλιπ Μπαραντίνι κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε μίνι σειρά (πώς αλλιώς, μετά από το απίθανο μονοπλάνο;), ενώ ο Στίβεν Γκράχαμ -που όπως είπε «Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν συνήθως σε ένα παιδί σαν εμένα»-, έλαβε ακόμη ένα Emmy, αυτή τη φορά μαζί με τον Τζακ Θορν, το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου σε Μίνι Σειρά.

Νόα Γουάιλ

Η νέα ιατρική σειρά «The Pitt» κέρδισε τρία βραβεία, το Βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς και δύο βραβεία ερμηνείας. Ο Νόα Γουάιλ πήρε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, το πρώτο του Emmy μετά από πολλές υποψηφιότητες που είχε αποσπάσει για την έτερη ιατρική σειρά, το «ER», στο οποίο πρωταγωνιστούσε, κερδίζοντας τον Γκάρι Όλντμαν («Slow Horses»), τον Πέδρο Πασκάλ («The Last of Us»), αλλά και τον Άνταμ Σκοτ, πρωταγωνιστή της σειράς «Severance» που ήταν στην κορυφή με 27 υποψηφιότητες. Ο Γουάιλ αφιέρωσε το βραβείο στους εργαζόμενους στα Επείγοντα των νοσοκομείων. Το Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά -σε μία ανατροπή των προγνωστικών- απέσπασε για την ερμηνεία της στο «The Pitt» η Κάθριν ΛαΝάσα κερδίζοντας τέσσερις ηθοποιούς του «The White Lotus».

Η σειρά «The Penguin», που είχε ήδη κερδίσει οκτώ βραβεία Creative Arts Emmys, κέρδισε το βραβείο Α ΄Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά, το οποίο απονεμήθηκε στην πρωταγωνίστρια Κριστίν Μιλιότι.

Η Τζιν Σμαρτ έλαβε για τέταρτη φορά το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «Hacks».

Η δεύτερη σεζόν της σειράς «Severance» της Apple έλαβε μόλις δύο βραβεία. Η Μπρι Λάουερ κέρδισε τη βετεράνο -και φαβορί- Κάθριν Μπέιτς και πήρε το βραβείο Α Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά . Ο συμπρωταγωνιστής της Τραμέλ Τίλμαν κέρδισε το Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά και είναι πλέον ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που αναδεικνύεται νικητής στην κατηγορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσίευμα των The New Times, κάθε επεισόδιο του δεύτερου κύκλου φέρεται να κόστισε 20 εκατ. δολάρια, ενώ πάνω από τα μισά επεισόδια έχει σκηνοθετήσει ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Στίλερ.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ και οι συνεργάτες του επί σκηνής

Το «The Late Show With Stephen Colbert» κέρδισε για πρώτη φορά το βραβείο στην κατηγορία Talk show. Η βράβευση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αιφνίδια ανακοίνωση του CBS ότι το ιστορικό late show θα ρίξει τίτλους τέλους μετά από τρεις δεκαετίες το 2026. Ο Στίβεν Κόλμπερτ και οι συνεργάτες του έτυχαν θερμής υποδοχής, με το κοινό να φωνάζει «Stephen!» τη στιγμή που μαζί με την ομάδα του ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο.

Χωρίς κανένα βραβείο, παρά τις υποψηφιότητες, έφυγαν οι σειρές The White Lotus, Only Murders in the Building, Abbott Elementary, The Bear και Paradise.

Οικοδεσπότης της βραδιάς που φιλοξενήθηκε στο Peacock Theater ήταν ο κωμικός Νέιτ Μπαργκάτσε, ο οποίος σε μία προσπάθεια να περιορίσει τις ευχαριστήριες ομιλίες, υποσχέθηκε με χιούμορ ότι θα αφαιρεί χρήματα από μια δωρεά 100.000 δολαρίων προς το Boys and Girls Club -που προσφέρει προγράμματα για παιδιά και νέους- για κάθε δευτερόλεπτο (πάνω από τα 45 δευτερόλεπτα) που θα ξεπερνούσαν οι νικητές. Όταν όμως το ταμπλό έδειξε -50.000, ο ίδιος και το CBS ανακοίνωσαν μια γενναιόδωρη δωρεά ύψους 350.000 δολαρίων.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, Guardian

