Στο πλαίσιο του εορτασμού του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο πραγματοποιείται κάθε τέταρτο αιώνα, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ αναμένεται να φιλοξενήσει δεκάδες ηθοποιούς και σκηνοθέτες σε μια λαμπερή εκδήλωση με τίτλο «World of Cinema», το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στην επίσημη κατοικία του, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό.

Με αφορμή την εκδήλωση, το Variety δημοσίευσε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ένα βίντεο με τον Πάπα Λέοντα να μοιράζεται τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών: «La Vita è Bella» («Η Ζωή Είναι Ωραία», 1997) του Ρομπέρτο Μπενίνι, «The Sound of Music» («Η Μελωδία της Ευτυχίας», 1965) του Ρόμπερτ Γουάιζ, «Ordinary People» («Συνηθισμένοι Άνθρωποι», 1980) με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και «It’s a Wonderful Life» («Μία υπέροχη ζωή», 1946) του Φρανκ Κάπρα.

«Σε αυτό το Ιωβηλαίο Έτος, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε την επιθυμία του να εμβαθύνει τον διάλογο με τον κόσμο του κινηματογράφου, και ιδιαίτερα με ηθοποιούς και σκηνοθέτες, εξερευνώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η καλλιτεχνική κοινότητα στην αποστολή της Εκκλησίας και την προαγωγή των ανθρώπινων αξιών», ανέφερε η ανακοίνωση του Βατικανού.

Το ετήσιο Ιωβηλαίο, μια καθολική παράδοση μετάνοιας και συγχώρεσης, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2026. Η συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώνεται από το τμήμα πολιτισμού και εκπαίδευσης της Εκκλησίας, σε συνεργασία με το τμήμα επικοινωνίας και τα Μουσεία του Βατικανού.

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση του Σαββάτου είναι και οι Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Σκοτ, Κρις Πάιν, Άλισον Μπρι και Ντέιβ Φράνκο, καθώς και οι σκηνοθέτες Τζαντ Άπατοου, Σπάικ Λι, Τζορτζ Μίλερ και Γκας Βαν Σαντ.

O Πάπας έχει συναντηθεί ήδη με τον ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Βατικανό, ενώ τον Ιούνιο τον επισκέφθηκε ο Άλ Πατσίνο.

Η προσπάθεια του Πάπα Λέοντα να συνδεθεί με τον κόσμο του κινηματογράφου μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια ενός σημαντικού ενδιαφέροντος του προκατόχου του. Ο Πάπας Φραγκίσκος ίδρυσε το «Scholas Occurrentes» το 2013, ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κίνημα που ανέπτυξε ένα πρόγραμμα για κοινότητες νέων σε όλο τον κόσμο, με στόχο τη δημιουργία μικρού μήκους ταινιών οι οποίες αναδεικνύουν τις διαφορετικές ταυτότητες, ιστορίες και αξίες τους.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, που διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον Πάπα Φραγκίσκο, βρίσκεται στο στάδιο παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο «Aldeas – A New Story» στο πλαίσιο αυτού του έργου. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει την -όπως λέγεται- τελευταία συνέντευξη του Πάπα Φραγκίσκου μπροστά στην κάμερα, η οποία βιντεοσκοπήθηκε στο Βατικανό τον Δεκέμβριο, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από The New York Times

