Την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ κάλεσε στο Βατικανό ο νέος Πάπας Λέων ΙΔ’, με διάσημους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους απ’ όλον τον κόσμο να κατακλίζουν το Αποστολικό Παλάτι του κρατιδίου.

Ανάμεσα στους υψηλούς καλέσμένους, ο φωτογραφικός φακός αποθανάτισε τους Κέιτ Μπλάνσετ, Μόνικα Μπελούτσι, Σπάικ Λι, Εμίρ Κουστουρίτσα, Τζουζέπε Τορνατόρε, Γκας Βαν Σαντ και Στεφάνια Σαντρέλι που συνάντησαν προσωπικά τον Πάπα.

Οι καλέσμένοι, έφεραν και δώρα στον Αμερικανό ποντίφικα με την Κέιτ Μπλάνσετ να του χαρίζει ένα βραχιόλι και ο Σπάικ Λι μια φανέλα του NBA που έγραφε «Pope Leo 14».

Σύμφωνα με τον Πάπα, ο κινηματογράφος αποτελεί μια λαϊκή τέχνη με την υψηλότερη έννοια, προορισμένη και προσβάσιμη σε όλους και εξελίχθηκε σε «έκφραση της επιθυμίας να στοχαστούμε και να κατανοήσουμε τη ζωή, να αφηγηθούμε το μεγαλείο και την ευθραυστότητά της και να αποτυπώσουμε τη λαχτάρα για το άπειρο». Μάλιστα, ανέφερε ότι το σινεμά είναι κάτι παραπάνω από εικόνες που κινούνται, γιατί «βάζει την ελπίδα σε κίνηση».

«Η εποχή μας χρειάζεται ανθρώπους που να μαρτυρούν την ελπίδα, την αλήθεια, την ομορφιά. Με την καλλιτεχνική εργασία σας, μπορείτε να επιτελέσετε το έργο αυτό. Πρέπει να διατηρηθεί η αυθεντικότητα της εικόνας, για να προαχθεί και να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο καλός κινηματογράφος, οι σκηνοθέτες και οι πρωταγωνιστές του, μπορούν να τα καταφέρουν», είπε ο ποντίφικας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην αισθητά μειωμένη προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες λέγοντας ότι «ζουν μια ανησυχητική διάβρωση, η οποία αφαιρεί αίθουσες σινεμά σε πόλεις και γειτονιές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι η τέχνη του κινηματογράφου και η εμπειρία της, διατρέχουν κίνδυνο. Καλώ τους αρμόδιους θεσμούς να μην αποδεχθούν παθητικά την κατάσταση και να δείξουν διάθεση συνεργασίας ώστε να μπορέσει να στηριχθεί η κοινωνική και πολιτιστική αυτή αξία», είπε.

Λίγες ημέρες πριν, ο ποντίφικας αποκάλυψε τα τέσσερα αγαπημένα του έργα: Το «Μία υπέροχη Ζωή», του Φρανκ Κάπρα, τη «Μελωδία της Ευτυχίας» του Ρόμπερτ Γουάιζ, οι «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και φυσικά «Η Ζωή είναι Ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι.