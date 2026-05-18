Ένα απρόσμενο βίντεο με τον Πάπα Λέοντα έχει γίνει viral στα social media, καθώς τον δείχνει να συμμετέχει στο δημοφιλές TikTok trend «six-seven (6-7)», που κυριαρχεί τους τελευταίους μήνες στην πλατφόρμα.

Το στιγμιότυπο ανέβασε ο Ιταλός καθολικός ιερέας και influencer Don Roberto Fiscer, γνωστός για τη δυναμική παρουσία του στο TikTok. Το συγκεκριμένο trend, ιδιαίτερα αγαπητό σε παιδιά και εφήβους, βασίζεται σε μια φράση χωρίς σαφές νόημα, που όμως έχει εξελιχθεί σε διαδικτυακό φαινόμενο, φτάνοντας μέχρι και να χαρακτηριστεί «λέξη της χρονιάς» για το 2025 από το Dictionary.com.

Στο απόσπασμα, ο ιερέας βρίσκεται μαζί με μια ομάδα παιδιών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου όταν περνά από μπροστά τους ο Ποντίφικας. Τότε, όλοι μαζί φωνάζουν «6-7» και κάνουν τις χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια που συνοδεύουν το trend.

Ο πάπας Λέων φαίνεται να ανταποκρίνεται χαμογελώντας, επαναλαμβάνει τη φράση και μιμείται τις ίδιες κινήσεις, προκαλώντας ενθουσιασμό στα παιδιά και νέο κύμα σχολίων στα social media.