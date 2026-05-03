Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από το ταξίδι του στην Ιταλία μοιράστηκε ο Στέλιος Ρόκκος μέσα από τα social media.

Ο γνωστός τραγουδιστής ταξίδεψε στο εξωτερικό μαζί με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα, και ανάρτησε βίντεο από την απόδρασή τους. Σε ένα από αυτά, που δημοσίευσε το Σάββατο 2 Μαΐου στο TikTok, εμφανίζεται να κάθεται σε ένα πεζούλι, υποδυόμενος τον ζητιάνο.

Κατά τη διάρκεια της σκηνής, ο καλλιτέχνης είχε μπει πλήρως στον ρόλο, απλώνοντας το χέρι του προς τους περαστικούς και τραβώντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Σε μια από τις πιο αστείες στιγμές του βίντεο, μία γυναίκα που περνούσε από κοντά του απευθύνθηκε στα αγγλικά, λέγοντάς του: «Φαίνεσαι καλοταϊσμένος για επαίτης», με τον ίδιο και την παρέα του να ξεσπούν σε γέλια.

Το βίντεο απέσπασε θετικά σχόλια από τους χρήστες, που στάθηκαν στο χιούμορ και την αυθόρμητη διάθεση του τραγουδιστή.