Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Στεφανία Γουλιώτη επέλεξε να γιορτάσει την Πρωτομαγιά με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο, επαναλαμβάνοντας την εντυπωσιακή πτώση από καρέκλα που είχε γίνει viral και πέρυσι.

Η ηθοποιός δημοσίευσε την Παρασκευή 1η Μαΐου ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου εμφανίζεται να διασκεδάζει σε μεζεδοπωλείο μαζί με φίλους. Την ώρα που τσούγκριζαν τα ποτήρια τους, σηκώθηκε ξαφνικά και πραγματοποίησε μία θεαματική πτώση, καταφέρνοντας ωστόσο να κρατήσει το ποτό της χωρίς να χυθεί.

Η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόκειται για το ίδιο ακριβώς «κόλπο» που είχε κάνει και την περσινή Πρωτομαγιά, στον ίδιο χώρο, δημοσιεύοντας τότε αντίστοιχο βίντεο.

Στη φετινή της ανάρτηση έγραψε: «Καλή Πρωτομαγιά να πούμε και φέτος, στα ίδια μέρη με ίδια κόλπα και ίδια χαρά!! Πέσιμο με μπρίο και τρέλα», στέλνοντας ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους για τον νέο μήνα.

Στο περσινό βίντεο, είχε εξηγήσει πως η συγκεκριμένη πτώση αποτελεί μια ελεγχόμενη τεχνική που κάνει για χιούμορ, λέγοντας: «Καλή Πρωτομαγιά είπαμε; Δεν είπαμε. Είναι κάτι που κάνω με τεχνική, για πλάκα, κυρίως για να μην χυθεί η λεμονάδα και για να τραβήξω την προσοχή, μην ανησυχείτε».