Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που είναι εξαιρετικά δημοφιλές στους νέους, το Tik Tok, για να ανακοινώσει τον «ψηφιακό κόφτη» σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Μάλιστα, ο Έλληνας πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το πασίγνωστο, παγκόσμιο trend 67 ή αλλιώς «Six Seven» για να τραβήξει την προσοχή των νεαρών χρηστών των social media, καθώς πρόκειται για ένα μέτρο που τους επηρεάζει άμεσα

Το viral αυτό φαινόμενο φαίνεται πως έφτασε μέχρι και την πολιτική σκηνή, καθώς ο Κ. Μητσοτάκης το αξιοποίησε με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ξεκίνησε με τη γνωστή κίνηση «6-7» για να ανακοινώσει την πρόθεση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Όπως ανέφερε, η σχετική ρύθμιση αναμένεται να προωθηθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2026, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που θα προχωρήσουν σε ένα τέτοιο μέτρο.

@kyriakosmitsotakis_ Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Τι έιναι το παγκόσμιο trend «67»

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει: τι ακριβώς σημαίνει το «67»; Όποιος έχει περάσει λίγο χρόνο με παιδιά έως 14 ετών, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα το ακούσει. Εκπαιδευτικοί το χαρακτηρίζουν ως «ένα από τα πιο ανούσια memes», καθώς έχει κατακλύσει ακόμη και τις σχολικές αίθουσες παγκοσμίως.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου καθηγητές μαθηματικών αποφεύγουν να χρησιμοποιούν μαζί τους αριθμούς 6 και 7, για να μην προκαλέσουν κύμα ενθουσιασμού στους μαθητές.

Μάλιστα, μία από τις πιο συχνές αναζητήσεις το 2025 στη Google ήταν «Γιατί το παιδί μου λέει συνέχεια 67;». Παρότι έχουν δοθεί διάφορες εξηγήσεις, δεν υπάρχει μία σαφής και καθολικά αποδεκτή απάντηση.

Η πιο απλή εκδοχή είναι πως δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Και ίσως αυτό είναι που το κάνει τόσο δημοφιλές αλλά και εκνευριστικό για πολλούς. Όσο περισσότερο ενοχλεί, τόσο πιο διασκεδαστικό γίνεται για εκείνους που το χρησιμοποιούν.

Στην πράξη, το «67» λειτουργεί κυρίως ως μια αυθόρμητη, χωρίς νόημα αναφορά, που συχνά συνοδεύεται από μια χειρονομία σαν να ζυγίζει κανείς κάτι σε ζυγαριά. Μπορεί να υποδηλώνει κάτι «μέτριο» ή «έτσι κι έτσι», αλλά τις περισσότερες φορές δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και λέγεται απλώς για πλάκα, χωρίς συγκεκριμένο λόγο.

Ορισμένοι αποδίδουν την προέλευση του trend στο τραγούδι «Doot Doot» του Skrilla, όπου υπάρχει ο στίχος «6-7, μόλις έκανε μια στροφή στην εθνική οδό». Η φράση αυτή, λόγω ρυθμού και επανάληψης, έγινε εύκολα viral και υιοθετήθηκε από influencers, καλλιτέχνες και ακόμη και αθλητές.

Από ένα εσωτερικό αστείο εξελίχθηκε σε ένα είδος «πρόκλησης», με τους χρήστες να προσπαθούν να εντάξουν τη φράση παντού. Σήμερα, το meme έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα τεράστιο inside joke που τα παιδιά βρίσκουν ξεκαρδιστικό να χρησιμοποιούν σε κάθε περίσταση, ακόμα και μέσα στην τάξη.

Ένα από τα πρώτα viral στιγμιότυπα που συνέβαλαν στη διάδοση του «67» προήλθε από έναν αγώνα μπάσκετ, όταν η κάμερα στράφηκε στην εξέδρα και ένα παιδί με ατημέλητα μαλλιά είπε «six seven». Το παιδί αυτό έγινε γνωστό ως «67 kid» και για ένα διάστημα αποτέλεσε το «πρόσωπο» του meme.

Σε αντίθεση με άλλες εκφράσεις της νεανικής αργκό, το «six seven» δεν είναι προσβλητικό ούτε επιθετικό. Είναι απλώς μια ανούσια, παιχνιδιάρικη φράση, που δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο και ίσως αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που οι έφηβοι την επαναλαμβάνουν διαρκώς.

