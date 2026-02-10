Ένα 9χρονο αγόρι από το Ιλινόι υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια, όταν επιχείρησε να δοκιμάσει μια εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση που κυκλοφορεί στο TikTok και σχετίζεται με τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της 20ής Ιανουαρίου, στο σπίτι της οικογένειας, την ώρα που το παιδί ετοιμαζόταν για το σχολείο. Η μητέρα του, Γουίτνεϊ Γκραμπ, νόμιζε ότι ο 9χρονος Κάλεμπ ζέσταινε το πρωινό του. Λίγο αργότερα, όμως, άκουσε μια κραυγή και έτρεξε έντρομη στην κουζίνα.

Εκεί διαπίστωσε ότι ο γιος της δεν είχε βάλει φαγητό στον φούρνο μικροκυμάτων, αλλά έναν κύβο Needoh – ένα δημοφιλές αισθητηριακό παιχνίδι τύπου stress ball, γεμάτο με παχύρρευστη ζελατινώδη ουσία. Η διαδικτυακή τάση που είχε δει το παιδί δείχνει χρήστες να ζεσταίνουν το παιχνίδι ώστε να μαλακώσει, καθώς με τον καιρό σκληραίνει.

Όταν όμως ο Κάλεμπ άνοιξε την πόρτα του φούρνου, ο κύβος εξερράγη, προκαλώντας εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο πρόσωπο και στα χέρια του, ακόμη και πίσω από το ένα αυτί. Το ένα του μάτι πρήστηκε τόσο πολύ που έκλεισε εντελώς, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η όρασή του.

Η μητέρα του προσπάθησε να αφαιρέσει τη ζελατινώδη ουσία στο ντους, όμως ήταν ιδιαίτερα παχύρρευστη και του προκαλούσε έντονο πόνο. Έτσι, τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Αρχικά διακομίστηκε στα επείγοντα και στη συνέχεια στο Κέντρο Εγκαυμάτων Loyola στο Μέιγουντ, όπου οι γιατροί καθάρισαν τα τραύματά του, αφαίρεσαν νεκρό δέρμα και εφάρμοσαν ειδικές αλοιφές.

Ο 9χρονος παρέμεινε δύο ημέρες νοσηλευόμενος, χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση δέρματος, αν και οι γιατροί προειδοποιούν για τον κίνδυνο δημιουργίας ουλών.

Επικίνδυνο το challenge

Σύμφωνα με την Κέλι ΜακΈλιγκοτ, υπεύθυνη ενημέρωσης για εγκαύματα στο νοσοκομείο Loyola, ο Κέιλεμπ υπέστη έντονο και παρατεταμένο πόνο, καθώς το υλικό ζελατίνης θεωρείται «εξαιρετικά επικίνδυνο». Όπως εξήγησε, λόγω της παχύρρευστης σύστασής του, το υλικό κολλάει στο δέρμα και διατηρεί τη θερμότητά του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκαλώντας σοβαρότερα εγκαύματα.

Ο Κέιλεμπ είναι ένας από τους τέσσερις ανήλικους ασθενείς που τραυματίστηκαν με παρόμοιο τρόπο. Η μητέρα του, περιγράφοντας πώς ο 9χρονος αποφάσισε να βάλει τον κύβο στον φούρνο μικροκυμάτων, ανέφερε ότι ένα παιδί στο σχολείο τού είπε πως το είχε δοκιμάσει. Όπως τόνισε, δεν υπήρχε κακή πρόθεση, αλλά πρόκειται για παιδιά που αντάλλασσαν ιστορίες και ο γιος της, δυστυχώς, αποφάσισε να το μιμηθεί.

Οι ειδικοί προειδοποιούν γονείς και παιδιά να αποφεύγουν τέτοιες «προκλήσεις» που αφορούν προϊόντα ζελατίνης και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι κάθε κύβος Needoh φέρει ξεκάθαρη προειδοποίηση πως δεν πρέπει να θερμαίνεται.