Η ενδιαφέρουσα απορία που εξέφρασε μια νεαρή Λιθουανή που ζει στην Ελάδα, σε βίντεο που ανήρτησε στο Tik Tok έγινε viral: Απλά διερωτήθηκε «γιατί οι Έλληνες βγαίνετε την Κυριακή το βράδυ; Η Κυριακή είναι πολύ περίεργη μέρα για έξοδο… Δεν δουλεύετε τη Δευτέρα;».

Η αθώα ερώτημα μιας κοπέλας που έχει μεγαλώσει σε μια χώρα του βορά, όπως η Λιθουανία, για το πως είναι δυνατό το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα το Μοχαστηράκι, να σφύζει από ζωή όταν η επόμενη μέρα είναι εργάσιμη, προκάλεσε «βροχή» απο σχόλια.

Advertisement

Advertisement

Και παρότι υπήρξαν κάποια (λίγα) σχόλια όπως «είμαι Ελληνίδα και απορώ κι εγώ με αυτό», οι περισσότεροι γνήσιοι Έλληνες εξήγησαν ότι «απλά η Αθήνα δεν κοιμάται ποτέ» ενώ οι πιο μερακλήδες ανέφεραν απλά το αυτονόητο: ότι «στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο τελειώνει μόνο τα ξημερώματα της Δευτέρας» και φυσικά ότι… «στην Ελλάδα δεν χρειάζεται κανένας λόγος για να βγεις έξω».

Με λίγα λόγια, μόνο μια ξένη θα μπορούσε να έχει τέτοιοες απορίες!