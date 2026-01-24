Μετά την νέα συμφωνία του TikTok που θα του επιτρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, 200 εκατομμύρια Αμερικανοί χρήστες της εφαρμογής θα παρατηρήσουν ορισμένες αλλαγές στην εμπειρία τους.

Οπως αναφέρει το BBC, μια διοίκηση με πλειοψηφία Αμερικανών θα κατέχει και θα διαχειρίζεται μια ξεχωριστή οντότητα που ελέγχει το TikTok στις ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

Η νέα εταιρεία, TikTok USDS Joint Venture LLC, υποστηριζόμενη κυρίως από Αμερικανούς επενδυτές, αποτελείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Σου Ζι Τσιού. Η κινεζική μητρική ByteDance θα διατηρήσει το 19,9% της εταιρείας, ενώ ο αλγόριθμος προτάσεων περιεχομένου έχει αδειοδοτηθεί στην τεχνολογική εταιρεία Oracle.

Στα χέρια στενού φίλου του Τραμπ η εφαρμογή

Η Oracle, υπό την ηγεσία του συμμάχου του Τραμπ, Λάρυ Έλισον, ήδη διαχειρίζεται τα δεδομένα χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ μέσω μιας προηγούμενης ρύθμισης για λόγους ασφαλείας, γνωστής ως Project Texas.

Πλέον, η εταιρεία θα αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του αλγορίθμου με βάση τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών. Το TikTok διαβεβαιώνει ότι τόσο ο αλγόριθμος όσο και τα δεδομένα των χρηστών θα προστατεύονται «στο ασφαλές cloud περιβάλλον της Oracle στις ΗΠΑ».

Η συμφωνία φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, αλλά αναμένεται να συνεχίσει να υπόκειται σε έλεγχο. Ορισμένοι Δημοκρατικοί έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες ότι οι σχέσεις μεταξύ Τραμπ και του νέου επενδυτικού σχήματος του TikTok θα μπορούσαν να περιορίσουν το περιεχόμενο που κοινοποιείται στην πλατφόρμα.

«Οι Αμερικανοί δεν θα είναι σε καλύτερη θέση εάν η πώληση του TikTok καταλήξει σε ανθρώπους του Τραμπ με ξένη χρηματοδότηση», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν τον Δεκέμβριο, πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Παράλληλα, ο γερουσιαστής Εντ Μάρκεϊ φέρεται να δήλωσε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να εξετάσει τη συμφωνία, επικαλούμενος «έλλειψη διαφάνειας» και λεπτομέρειες.

Το TikTok και η νέα αμερικανική κοινοπραξία θα ήθελαν να αποφύγουν σημαντικές διακοπές στη χρήση, οπότε φαίνεται απίθανο να χρειαστεί οι χρήστες να κατεβάσουν νέα εφαρμογή. Η πλατφόρμα αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από το Instagram και τη λειτουργία σύντομων βίντεο Reels. Ειδικοί και αναλυτές προειδοποιούν ότι υπερβολικές αλλαγές στο TikTok ή η απαίτηση για μεταφορά σε νέα εφαρμογή θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν χρήστες και διαφημιστές.

Advertisement

Έχουν αλλάξει οι όροι χρήσης στις ΗΠΑ;

Το TikTok ενημέρωσε τους όρους χρήσης για τους Αμερικανούς χρήστες καθώς ολοκληρωνόταν η συμφωνία την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Πλέον, η συμφωνία που αποδέχονται οι χρήστες είναι μεταξύ αυτών και της νέας αμερικανικής οντότητας, TikTok USDS Joint Venture.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το TikTok εκτός από την ειδική εμπειρία «Under 13 Experience».

Η νέα αμερικανική οντότητα «δεν υποστηρίζει κανένα περιεχόμενο» στην πλατφόρμα ούτε αντικατοπτρίζει τις απόψεις της.

Advertisement

Οι χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το TikTok από τις 22 Ιανουαρίου πρέπει να αποδέχονται τους περιορισμούς της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως την πιθανότητα παραγωγής ανακριβούς, παραπλανητικού, ακατάλληλου ή παράνομου περιεχομένου.

Θα αλλάξει ο αλγόριθμος για τους Αμερικανούς;

Ακριβώς ποιες αλλαγές θα δουν οι χρήστες στις ΗΠΑ στο TikTok τους παραμένει ασαφές. Το BBC έχει ζητήσει από το TikTok διευκρινίσεις για το τι θα αλλάξει στην αμερικανική εμπειρία και πότε.

Η Δρ. Κόκιλ Τζάιντκα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης σημειώνει ότι, ενώ η εφαρμογή «δεν αναμένεται να γίνει ξαφνικά διαφορετική» για τους περισσότερους, «ορισμένες αλλαγές είναι πιθανές».

Advertisement

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν στους χρήστες στις ΗΠΑ είναι πιθανό να είναι «ανεπαίσθητες και σταδιακές». Ωστόσο, λειτουργίες που ελέγχονται τοπικά και αλληλεπιδρούν άμεσα με τους χρήστες, όπως τα σύντομα βίντεο, η κουλτούρα των influencers και το livestream shopping, ενδέχεται να μην αλλάξουν.

Θα αλλάξει ο αλγόριθμος για τους Αμερικανούς χρήστες;

Η χρήση μιας αδειοδοτημένης εκδοχής του αλγορίθμου για την αμερικανική έκδοση του TikTok ενδέχεται να φέρει «περιορισμούς στην πρόσβαση στα δεδομένα, στη συχνότητα ενημερώσεων και στην ενσωμάτωση με τα παγκόσμια συστήματα της πλατφόρμας».

Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το feed “For You”, το οποίο στηρίζεται σε τεράστιους διαπεριφερειακούς δείκτες για την εμφάνιση σχετικού περιεχομένου, καθώς και την κατάταξη και τον έλεγχο των βίντεο.

Advertisement

Παρά ταύτα, πολλά παραμένουν αβέβαια και εξαρτώνται «από το πώς η ByteDance θα αντιμετωπίσει τα πιο αδύναμα σημεία, όπως ο διαχωρισμός δεδομένων, η συχνότητα ενημερώσεων και οι μηχανισμοί εποπτείας, χωρίς να υποβαθμιστεί η συνολική απόδοση».

Advertisement

Το TikTok ανέφερε ότι η κοινοπραξία θα μπορεί να κάνει την εφαρμογή συμβατή με άλλες εφαρμογές και περιοχές, προσφέροντας στους Αμερικανούς χρήστες μια «παγκόσμια εμπειρία».