Η ByteDance, η κινεζική εταιρεία που είναι και ιδιοκτήτρια του TikTok, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε μια συμφωνία για την ίδρυση κοινοπραξίας με πλειοψηφία αμερικανικής ιδιοκτησίας, η οποία θα ασφαλίζει δεδομένα των ΗΠΑ, ώστε να αποφευχθεί η απαγόρευση της εφαρμογής σύντομων βίντεο που χρησιμοποιείται από πάνω από 200 εκατομμύρια Αμερικανούς από τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης μετά από χρόνια μαχών που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2020, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να απαγορεύσει την εφαρμογή για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Τραμπ αργότερα επέλεξε να μην εφαρμόσει έναν νόμο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024 και απαιτούσε από την ByteDance να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ έως τον επόμενο Ιανουάριο, διαφορετικά θα αντιμετώπιζε απαγόρευση – ένα μέτρο που επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η ByteDance δήλωσε ότι η TikTok USDS Joint Venture LLC θα ασφαλίσει τα δεδομένα χρηστών, τις εφαρμογές και τους αλγόριθμους μέσω μέτρων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της κυβερνοασφάλειας.

Αποκάλυψε λίγες λεπτομέρειες σχετικά με την εκποίηση.

Ο Τραμπ επαίνεσε τη συμφωνία σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι το TikTok «θα ανήκει πλέον σε μια ομάδα Μεγάλων Αμερικανών Πατριωτών και Επενδυτών, τους Μεγαλύτερους στον Κόσμο». Ευχαρίστησε τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping «για τη συνεργασία μαζί μας και, τελικά, για την έγκριση της Συμφωνίας. Θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει τον άλλο δρόμο, αλλά δεν το έκανε, και εκτιμάται για την απόφασή του».

Η συμφωνία προβλέπει ότι Αμερικανοί και παγκόσμιοι επενδυτές θα κατέχουν το 80,1% της επιχείρησης, ενώ η ByteDance θα κατέχει το 19,9%.

Οι τρεις διαχειριστές-επενδυτές της κοινοπραξίας TikTok USDS (ο γίγαντας του cloud computing Oracle (ORCL.N), ανοίγει νέα καρτέλα, ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake (SILAK.UL) και η επενδυτική εταιρεία MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι) θα κατέχουν από 15%.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας υπέγραψαν τη συμφωνία. Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν σχολίασε άμεσα.

Ο Τραμπ πέρυσι δήλωσε ότι η συμφωνία πληρούσε τους όρους εκποίησης βάσει του νόμου του 2024. Ο Λευκός Οίκος τον Σεπτέμβριο δήλωσε ότι η επιχείρηση θα λειτουργούσε την εφαρμογή TikTok στις ΗΠΑ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει στοιχεία της συμφωνίας, όπως οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και της ByteDance.

Ο Τραμπ έχει περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό TikTok και έχει δηλώσει ότι η εφαρμογή τον βοήθησε να επανεκλεγεί.

Έλαβε ένα έγγραφο από το TikTok στις 22 Δεκεμβρίου που διατυμπάνιζε πόσο δημοφιλής είναι στην εφαρμογή, όπως έδειξε μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα από τους New York Times.

Ο Λευκός Οίκος λάνσαρε επίσης έναν επίσημο λογαριασμό TikTok τον Αύγουστο.

Το TikTok ανέφερε ότι οι επενδυτές στην επιχείρηση περιλαμβάνουν την Dell Family Office – εταιρεία επενδύσεων της Dell Technologies (DELL.N), τον ιδρυτή της νέας καρτέλας Michael Dell – καθώς και τις Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI και NJJ Capital.

Οι πρώην στελέχη του TikTok USDS, Adam Presser και Will Farrell, διορίστηκαν Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής ασφαλείας αντίστοιχα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TikTok, Shou Chew, ορίστηκε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης ενώ ηγείται των παγκόσμιων επιχειρήσεων και της στρατηγικής της TikTok.

Η επιχείρηση θα επανεκπαιδεύσει, θα δοκιμάσει και θα ενημερώσει τον αλγόριθμο προτάσεων περιεχομένου του TikTok σε δεδομένα χρηστών στις ΗΠΑ και ο αλγόριθμος θα ασφαλιστεί στο cloud της Oracle στις ΗΠΑ, ανέφερε το TikTok.

