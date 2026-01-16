Το TikTok ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες στην ΕΕ νέο σύστημα εκτίμησης ηλικίας, με στόχο λογαριασμούς που φαίνεται να ανήκουν σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι εκκλήσεις για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, στα πρότυπα της Αυστραλίας.

Το TikTok, που ανήκει στη ByteDance, και άλλες μεγάλες πλατφόρμες δημοφιλείς στους νέους, όπως το YouTube, δέχονται αυξανόμενη πίεση να εντοπίζουν και να αφαιρούν καλύτερα λογαριασμούς που ανήκουν σε παιδιά.

Σύμφωνα με τον Guardian, το σύστημα, το οποίο δοκιμάζεται διακριτικά στην ΕΕ τον τελευταίο χρόνο, αναλύει πληροφορίες προφίλ, αναρτημένα βίντεο και συμπεριφορικά σήματα, ώστε να προβλέψει αν ένας λογαριασμός ενδέχεται να ανήκει σε χρήστη κάτω των 13 ετών.

TikTok will start rolling out new age-detection technology across Europe in the coming weeks, it told Reuters, as the ByteDance-owned platform faces regulatory pressure to better identify and remove accounts belonging to children under 13 https://t.co/YtEdOfw3Hr pic.twitter.com/KFfZmzX0Ct — Reuters (@Reuters) January 16, 2026

Εκτός από τις πληροφορίες που δηλώνει ο ίδιος ο κάτοχος του λογαριασμού, η τεχνολογία εξετάζει συμπεριφορές όπως τα βίντεο που δημοσιεύει ο χρήστης και «άλλη δραστηριότητα εντός της πλατφόρμας».

Το TikTok ανέφερε ότι οι λογαριασμοί που επισημαίνονται από το σύστημα θα εξετάζονται από εξειδικευμένους συντονιστές αντί να υφίστανται αυτόματη απαγόρευση, και ενδέχεται στη συνέχεια να αφαιρούνται.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν έφεση κατά της αφαίρεσης ενός λογαριασμού, εάν έχει γίνει λάθος.

Οι επιλογές ταυτοποίησης ηλικίας που προσφέρει το TikTok κατά τη διαδικασία έφεσης περιλαμβάνουν εκτίμηση ηλικίας μέσω αναγνώρισης προσώπου από την εταιρεία επαλήθευσης Yoti, έγκριση μέσω πιστωτικής κάρτας ή ταυτότητα εγκεκριμένη από το κράτος.

Η πιλοτική εφαρμογή στην Ευρώπη οδήγησε στη διαγραφή χιλιάδων λογαριασμών.

Η Meta, μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, χρησιμοποιεί επίσης τη Yoti για την επαλήθευση ηλικίας χρηστών στο Facebook.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για όρια ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Δανία θέλει να απαγορεύσει τα social media σε άτομα κάτω των 15 ετών.

Το TikTok δήλωσε στο Reuters ότι η νέα τεχνολογία σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ. Η εταιρεία συνεργάστηκε με την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας, τον επικεφαλής ρυθμιστή προστασίας ιδιωτικότητας στην ΕΕ, κατά την ανάπτυξη του συστήματος.

Τον Δεκέμβριο, η Αυστραλία εφάρμοσε απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών. Την Πέμπτη (15/1), η επίτροπος ηλεκτρονικής ασφάλειας της χώρας αποκάλυψε ότι περισσότερα από 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί έχουν αφαιρεθεί σε 10 πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων το YouTube, το TikTok, το Instagram, το Snapchat και το Facebook, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση στις 10 Δεκεμβρίου.

(Με πληροφορίες από Guardian)