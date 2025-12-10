Η φωτισμένη γέφυρα του Σίδνει με το σύνθημα «Αφήστε τα παιδιά να είναι παιδιά» - Πηγή: Reuters

Εμβληματικά μνημεία σε όλη την Αυστραλία, όπως η Γέφυρα του Λιμανιού του Σίδνεϊ, φωτίζονται σήμερα (10/12) στα εθνικά χρώματα της χώρας, καθώς τέθηκε και επίσημα σε εφαρμογή ο πολυσυζητημένος νόμος για την προστασία των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αυστραλία έχει ζητήσει από 10 μεγάλες πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων το TikTok, το YouTube της Alphabet και το Instagram και το Facebook της Meta, να μπλοκάρουν περίπου ένα εκατομμύριο χρήστες κάτω των 16 ετών ή αλλιώς θα αντιμετωπίσουν τεράστια πρόστιμα.

Advertisement

Advertisement

BREAKING: Australia's Sydney Harbour Bridge has been lit with the message “Let them be kids” to mark the launch of the social media ban pic.twitter.com/Mq7GPQa1aR — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 10, 2025

Περίπου 200.000 λογαριασμοί έχουν ήδη απενεργοποιηθεί μόνο στο TikTok, δήλωσε η κυβέρνηση σύμφωνα με το Reuters, ενώ «εκατοντάδες χιλιάδες» αναμένεται να μπλοκαριστούν τις επόμενες ημέρες.

Ο νόμος, ο οποίος έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών χωρών παγκοσμίως που εξετάζουν το ενδεχόμενο να υιοθετήσουν παρόμοια μέτρα, ήταν αποτέλεσμα της εκστρατείας Let Them Be Kids (Αφήστε τα Παιδιά να είναι Παιδιά) της News Corp Australia.

Η φωτισμένη γέφυρα του Σίδνει με το σύνθημα «Αφήστε τα παιδιά να είναι παιδιά» – Πηγή: Reuters

Η εκστρατεία, που ξεκίνησε στις 19 Μαΐου, είχε την υποστήριξη γονέων, που τα παιδιά τους αυτοκτόνησαν λόγω της επαφής τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι νεαροί Αυστραλοί, που μεγάλωσαν χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιμετώπισαν την προοπτική να χάσουν την πρόσβαση στις αγαπημένες τους εφαρμογές με ένα μείγμα λύπης, χιούμορ και απιστίας.

Έφηβες ποζάρουν με τα κινητά τους την ημέρα της απαγόρευσης των social media στους κάτω των 16 ετών – Πηγή: Reuters

Οι έφηβοι σε όλη τη χώρα κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τελευταία φορά, για να αποχαιρετήσουν τους ακολούθους τους και να θρηνήσουν την απώλεια των πλατφορμών που διαμόρφωσαν μεγάλο μέρος της ζωής τους, πριν τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη μια παγκόσμιας πρωτιάς απαγόρευση.

Στις ώρες που προηγήθηκαν της έναρξης της απαγόρευσης τα μεσάνυχτα (13:00 GMT την Τρίτη), ένας καταιγισμός αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων εμφανίστηκε από εφήβους – αλλά και ενήλικες – σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Reddit.

(Με πληροφορίες από Reuters)