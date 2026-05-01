Το νόμο στα χέρια τους απειλούν να πάρουν αυτόχθονες Αυστραλοί οι οποίοι τα έκαναν γιαλιά καρφιά έξω από νοσοκομείο της πόλης Άλις Σπρινγκς στην Αυστραλία, όπου νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε ένα 5χρονο κορίτσι.

Ο 47χρονος Τζέφερσον Λούις, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απήγαγε και να σκότωσε το κορίτσι που ανήκει στην κοινότητα των αυτοχθόνων, εντοπίστηκε από τους κατοίκους οι οποίοι τον λίντσαραν, προτού συλληφθεί.

Advertisement

Advertisement

Massive outbreak of violence in Alice Springs last night as a mob of 400 people tried to storm the hospital where accused child killer Jefferson Lewis was held by police https://t.co/peoVWdMgTq pic.twitter.com/v5z2kr9dWY — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) April 30, 2026

«Παρουσιάστηκε σε έναν από τους καταυλισμούς του Άλις Σπρινγκς χθες το βράδυ (…) κάτοικοι του καταυλισμού αυτού αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας Μάρτιν Ντόουλ.

Η 5χρονη Σαρόν Γρανίτες, η οικογένεια της την αποκαλεί Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι σύμφωνα με τα έθιμα των αυτοχθόνων, εξαφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου από το σπίτι του στα περίχωρα του Άλις Σπρινγκς. Το πτώμα του εντοπίστηκε χθες από έναν από τους εκατοντάδες ανθρώπους που το αναζητούσαν στις θαμνώδεις εκτάσεις και την έρημο γύρω από την πόλη.

Alice Springs has turned into a major riot after Jefferson Lewis was arrested.



Police cars have been torched and it’s getting out of control. @10NewsAdl pic.twitter.com/QEmK8XRE4p — Jase Kemp (@jasetaylorkemp) April 30, 2026

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θεωρούσε πως κύριος ύποπτος για την απαγωγή του κοριτσιού ήταν ο Λούις, ο οποίος έχει προηγούμενες καταδίκες για βίαιη επίθεση και είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί. Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο Ντάργουιν.

A 10 News camera operator was pepper-sprayed by police during Thursday night's riots in Alice Springs following the arrest of Jefferson Lewis.



The camera operator was sprayed by an officer, with Northern Territory Police Commissioner Martin Dole today apologising, calling the… pic.twitter.com/mPKjQI1EMl Advertisement May 1, 2026

Ένα πλήθος περίπου 400 ανθρώπων συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο του Άλις Σπρινγκς όπου νοσηλεύεται ο Λούις και προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο, δήλωσε ο Ντόουλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό σταθμό ABC της Αυστραλίας.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν αυτόχθονες να φωνάζουν έξω από το νοσοκομείο ζητώντας εκδίκηση για τον φόνο του κοριτσιού.

An angry crowd has clashed with Australian police outside a hospital treating the suspected killer of a five-year-old Indigenous girl in Alice Springs.



The violence followed the discovery of the body of Kumanjayi Little Baby and the arrest of the suspect Jefferson Lewis, who was… pic.twitter.com/WdzrxwpNas Advertisement May 1, 2026

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, το οποίο απάντησε ρίχνοντας αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών και βάζοντας φωτιές. Αρκετοί αστυνομικοί και υγειονομικοί τραυματίστηκαν, αστυνομικά οχήματα, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά υπέστησαν ζημιές, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος συνελήφθη όταν προσπάθησε να πυρπολήσει αστυνομικό όχημα.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία για τη βία εναντίον των μελών των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων τα οποία απλώς κάνουν τη δουλειά τους», τόνισε ο Ντόουλ. «Ζητώ να επικρατήσει σήμερα ηρεμία στην κοινότητα (…) και θα ήθελα να πιστέψω ότι όσα είδαμε χθες το βράδυ ήταν μια παρέκκλιση», πρόσθεσε.

Ο Λούις μεταφέρθηκε στο Ντάργουιν, πρωτεύουσα της Βόρειας Περιφέρειας, νωρίς σήμερα το πρωί για λόγους ασφαλείας, σημείωσε ο Ντόουλ, προσθέτοντας ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.

Advertisement

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι κατανοεί «την οργή και την αγανάκτηση των ανθρώπων» και κάλεσε την κοινότητα να ενωθεί.