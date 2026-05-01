Σε έναν κατά τα άλλα ήρεμο δρόμο, σε προάστιο του Σίδνεϊ, σχηματίζονται καθημερινά μεγάλες ουρές από εκατοντάδες ανθρώπους έξω από έναν φούρνο, με σκοπό να απολαύσουν freddo cappuccino και παραδοσιακά ελληνικά παξιμάδια.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα εγχείρημα με βάση την αγάπη για τον καφέ, έχει πλέον μετατραπεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς και πολυσυζητημένους γαστρονομικούς προορισμούς στην περιοχή Κούτζι του Σίδνεϊ.

Advertisement

Advertisement

Το Penelope Bakery and Roastery δημιουργήθηκε από την Τίνα και τον Στίβεν, που κατάγονται από την Πάτρα. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν: «Στόχος μας ήταν να προσφέρουμε φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ. Στα ανατολικά προάστια δεν υπήρχε πουθενά ελληνικού τύπου freddo cappuccino, όπως τον φτιάχνουμε στην Ελλάδα, οπότε θέλαμε να τον αναπαράγουμε πιστά».

Αυτό ακριβώς το στοιχείο διαφοροποίησης, η αυθεντική ελληνική γεύση στο Σίδνεϊ, φαίνεται πως κέρδισε το κοινό, με πολλούς να διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις για να δοκιμάσουν τον ξεχωριστό καφέ.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο καφές που κρατά το ενδιαφέρον. Τα ρολά κανέλας, που σερβίρονται μέσα σε λίγες ώρες από την παρασκευή τους, έχουν αποκτήσει σε χρόνο ρεκόρ σχεδόν θρυλική φήμη. Παράλληλα, το παξιμάδι που προσφέρεται δωρεάν με κάθε καφέ, αλλά και προϊόντα όπως κουλούρια και ψωμί, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία.

Οι λογαριασμοί της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με ενθουσιώδη σχόλια, με τους πελάτες να αποθεώνουν τα πάντα, από τον καφέ και τα γλυκά μέχρι και την ίδια τη διαδικασία αναμονής στην ουρά.

Advertisement

Ακόμη και οι ίδιες οι διαφημιστικές αναρτήσεις του καταστήματος συνοδεύονται από ελληνική μουσική, ενισχύοντας το αυθεντικό στοιχείο.

«Το επισκέφθηκα πριν λίγες εβδομάδες, το προτείνω χωρίς δεύτερη σκέψη», έγραψε ένας χρήστης. «Απολαμβάνουμε το παξιμάδι μας μαζί με τον καφέ», σχολίασε κάποιος άλλος, ενώ ένας τρίτος σημείωσε: «Χάρηκα πολύ που ο σύντροφός μου περίμενε στην ουρά για το pistachio scroll μου. Ήταν εξαιρετικό».

Η φήμη του φούρνου έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της τοπικής κοινότητας. Τον Απρίλιο, το Penelope Bakery επιλέχθηκε ως ένας από τους προμηθευτές σε ένα ιδιαίτερα αποκλειστικό retreat που διοργάνωσε η Μέγκαν Μαρκλ, σε συνεργασία με το podcast Her Best Life, στο νέο πολυτελές ξενοδοχείο InterContinental στο Κούτζι.

Advertisement