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Ένα παιδί 12 ετών κατέρρευσε μέσα στο σχολείο του, αφού φέρεται να προσπάθησε να καταπιεί ένα ολόκληρο ντόνατ με μία μπουκιά. Οι αρχές ερευνούν αν το περιστατικό συνδέεται με το λεγόμενο “One Bite Challenge”, μια ακόμη επικίνδυνη τάση που κυκλοφορεί στο TikTok.

Ο θάνατος ενός 12χρονου μαθητή στη Νέα Υόρκη προκαλεί σοκ και επαναφέρει με τον πιο τραγικό τρόπο το ερώτημα που επανέρχεται ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα παιδί για λίγα δευτερόλεπτα «viral» αναγνώρισης;

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Ο Τζέικομπ Μεντίνα, μαθητής της έκτης τάξης στο σχολείο Sonia Sotomayor Community School στο Γιόνκερς, πνίγηκε ενώ βρισκόταν στο σχολικό κτίριο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, το παιδί φέρεται να προσπάθησε να φάει ένα ολόκληρο ντόνατ με μία μόνο μπουκιά, στο πλαίσιο ή υπό την επιρροή του λεγόμενου «One Bite Challenge». Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει οριστικό πόρισμα και διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Το παιδί εντοπίστηκε να μην μπορεί να αναπνεύσει. Ενήλικες στο σχολείο προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις μαρτύρων και κάθε στοιχείο που μπορεί να δείξει αν πράγματι επρόκειτο για διαδικτυακή πρόκληση.

Το «One Bite Challenge» δεν είναι σύνθετο, ούτε θεαματικό. Είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του: χρήστες επιχειρούν να καταπιούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού με μία μπουκιά. Εκεί βρίσκεται και ο κίνδυνος. Αυτό που στα social media παρουσιάζεται ως αστείο, δοκιμασία ή παιχνίδι, στην πραγματικότητα μπορεί να προκαλέσει πνιγμό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Και δεν είναι η πρώτη φορά.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις θανάτων ή σοβαρών τραυματισμών παιδιών και εφήβων που συνδέθηκαν με viral challenges ή με επικίνδυνες τάσεις που διακινήθηκαν μέσα από social media.

Ενδεικτικά:

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Το λεγόμενο Blackout Challenge, όπου παιδιά επιχειρούσαν να προκαλέσουν λιποθυμία στερώντας οξυγόνο από τον εαυτό τους, έχει συνδεθεί με σειρά θανάτων ανηλίκων. Το 2025, γονείς τεσσάρων Βρετανών εφήβων προσέφυγαν κατά του TikTok, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά τους πέθαναν επιχειρώντας την πρόκληση. Ανάμεσα στις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη βρίσκεται και ο θάνατος της 10χρονης Nylah Anderson στις ΗΠΑ, με αμερικανικό δικαστήριο να επιτρέπει το 2024 να συνεχιστεί η αγωγή κατά της πλατφόρμας.

Το Benadryl Challenge, που παρότρυνε εφήβους να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες αντιισταμινικού για να προκαλέσουν παραισθήσεις, έχει οδηγήσει σε προειδοποιήσεις των αμερικανικών αρχών για σπασμούς, καρδιακά προβλήματα, κώμα και θάνατο. Το 2023, η οικογένεια του 13χρονου Jacob Stevens από το Οχάιο δήλωσε ότι το παιδί πέθανε μετά τη συμμετοχή του σε αυτή την πρόκληση. Τις τελευταίες ημέρες, στο Κονέκτικατ καταγράφηκαν τρεις θάνατοι παιδιών από φαινόμενες υπερδοσολογίες διφαινυδραμίνης, χωρίς όμως οι αρχές να έχουν επιβεβαιώσει σύνδεση με το συγκεκριμένο challenge.

Το One Chip Challenge, η πρόκληση με το εξαιρετικά καυτερό πατατάκι, συνδέθηκε με τον θάνατο του 14χρονου Harris Wolobah στη Μασαχουσέτη το 2023. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πέθανε μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας καψαϊκίνης, ενώ είχε και καρδιακή προδιάθεση.

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Το Chroming ή Dusting, δηλαδή η εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων από σπρέι, αποσμητικά, καθαριστικά ή άλλα χημικά προϊόντα, έχει επίσης στοιχίσει ζωές. Το 2024, ο 11χρονος Tommie-Lee Gracie Billington στη Βρετανία πέθανε αφού φέρεται να επιχείρησε την πρόκληση σε σπίτι φίλου. Το 2025, η 19χρονη Renna O’Rourke από την Αριζόνα πέθανε έπειτα από εισπνοή καθαριστικού πληκτρολογίου, σε μια τάση που επίσης προβαλλόταν στα social media.

Υπάρχει και το επικίνδυνο φαινόμενο του subway surfing, όπου έφηβοι ανεβαίνουν πάνω σε κινούμενα τρένα για να βιντεοσκοπηθούν. Στη Νέα Υόρκη, η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει σε θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς. Τον Μάιο του 2026, ένας έφηβος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε κρίσιμα σε περιστατικό πάνω στη γέφυρα Williamsburg, ενώ το 2025 αμερικανικό δικαστήριο έκρινε ότι Meta και TikTok μπορούν να αντιμετωπίσουν αγωγή για τον θάνατο 15χρονου που σκοτώθηκε κάνοντας subway surfing.

Ο κοινός παρονομαστής είναι ο ίδιος: παιδιά και έφηβοι, συχνά χωρίς πλήρη αίσθηση κινδύνου, μπαίνουν σε μια λογική πρόκλησης, επίδειξης και μίμησης. Το επικίνδυνο δεν είναι μόνο το ίδιο το challenge. Είναι η ταχύτητα με την οποία αναπαράγεται. Ένα βίντεο μπορεί να εμφανιστεί σε εκατομμύρια οθόνες πριν προλάβει ένας γονιός, ένας δάσκαλος ή ακόμη και η ίδια η πλατφόρμα να αντιδράσει.

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Η τραγωδία του 12χρονου στη Νέα Υόρκη δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «άλλο ένα περίεργο περιστατικό». Είναι ακόμη ένας συναγερμός. Για τους γονείς που πρέπει να μιλούν με τα παιδιά τους όχι μόνο για το τι βλέπουν στο κινητό, αλλά και για το τι νιώθουν ότι «πρέπει» να κάνουν για να γίνουν αποδεκτά. Για τα σχολεία που χρειάζεται να εκπαιδεύουν, να προλαμβάνουν και να παρεμβαίνουν. Και για τις πλατφόρμες που δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από τον ισχυρισμό ότι είναι απλώς «χώροι φιλοξενίας περιεχομένου».

Γιατί πίσω από κάθε challenge που μοιάζει αστείο, υπάρχει ένα παιδί που μπορεί να το πάρει στα σοβαρά. Και τότε το viral δεν κρατάει λίγα δευτερόλεπτα. Κρατάει όσο μια οικογένεια θα θρηνεί για πάντα.

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