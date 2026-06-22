Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θλίψη σκόρπισε στην Κοζάνη η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Θωμά Χαρέλα, γνωστού σε χιλιάδες χρήστες του TikTok με το όνομα «Makito». Ο 48χρονος είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο που δημοσίευε, χαρίζοντας καθημερινά χαμόγελα στους ακολούθους του.

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση τόσο στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης όσο και στους φίλους του TikTok σε όλη την Ελλάδα. Πολλοί ήταν εκείνοι που τον γνώρισαν μέσα από το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την αυθεντική του προσωπικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Δευτέρας ο Θωμάς βρισκόταν στις καλλιέργειες πατάτας που διατηρούσε στο βουνό, όταν αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα θλίψης στα social media, με δεκάδες χρήστες να τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα και λόγια αγάπης.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 16 Ιουνίου, στις 17:00, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπητό «Makito».

Πηγή: kozan.gr