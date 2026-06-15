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Το TikTok Shop ανοίγει στην Ελλάδα. Πίσω από την είδηση κρύβεται μια αλλαγή στη συμπεριφορά μας, και μια ευκαιρία που για την ώρα ανήκει στους creators.

Η ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου 2026. Τότε ανοίγει το TikTok Shop στην Ελλάδα, την ίδια περίοδο που μπαίνει και σε Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Τσεχία, δίπλα σε αγορές που ήδη τρέχουν δυνατά, όπως Βρετανία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Και πίσω από την είδηση, αλλάζει κάτι πιο βαθύ: ο τρόπος που αγοράζουμε.

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Οι αγορές ήταν πάντα κομμάτι της διασκέδασής μας. Η βιτρίνα, η βόλτα στο μαγαζί, η κουβέντα με τον πωλητή. Το TikTok Shop παίρνει αυτό το ένστικτο και το βάζει εκεί που ήδη περνάμε τις ώρες μας. Βλέπεις ένα βίντεο ή ένα live, σου κεντρίζει το ενδιαφέρον κάτι, και το αγοράζεις την ίδια στιγμή, χωρίς να βγεις από την εφαρμογή. Οι μεγάλες εταιρείες το έχουν ήδη βαφτίσει shoppertainment.

Θυμάσαι το Labubu;

Εκείνο το μικρό συλλεκτικό παιχνιδάκι που ξαφνικά το είχαν όλοι. Πριν λίγο καιρό δεν το ήξερε σχεδόν κανείς. Μέσα από lives και creators στο TikTok έγινε παγκόσμιος πυρετός, με τον κόσμο να ξεπουλάει τα stock μέσα σε λεπτά από κάθε restock.

Δίπλα στα viral στέκονται και τα μεγάλα ονόματα. Διεθνώς, πάνω στο TikTok Shop πουλάνε ήδη L’Oréal, NIVEA, MAC, Carrefour. Σε Ισπανία και Γερμανία η πλατφόρμα μπήκε στους μεγαλύτερους online retailers μέσα σε λίγους μήνες, με τις πωλήσεις στα live να τρέχουν με ρυθμούς που το κλασικό e-shop δύσκολα αγγίζει.

Δες περισσότερες πληροφορίες για το TikTok Shop εδώ!

Και στην Ελλάδα;

Ο κόσμος θα μπορεί να ψωνίζει μέσα από την εφαρμογή, με προϊόντα από brands που βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα. Τι ακριβώς θα υπάρχει διαθέσιμο εδώ, θα το δούμε καθαρά μετά το άνοιγμα.

Και αυτή τη στιγμή, η μεγάλη ευκαιρία είναι στην πλευρά των creators.

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Ένας creator δεν χρειάζεται δικό του site, αποθήκη ή logistics. Διαλέγει ελεύθερα ανάμεσα σε δεκάδες προϊόντα, ό,τι του τραβάει το μάτι και θέλει να δείξει, και κερδίζει από κάθε πώληση που φέρνει το περιεχόμενό του. Είναι μια ευκαιρία που το creator economy δεν ξαναείχε.

Η WDMF & η Let’s Go Bananas φιλοξένησαν στα γραφεία τους στην Αθήνα, το 1ο offline event για creators, γύρω από το TikTok Shop.

Έγινε ήδη το πρώτο event στην Αθήνα

Η δουλειά ξεκίνησε από νωρίς. Πριν καν βγει το προϊόν στην αγορά, η WDMF και η Let’s Go Bananas φιλοξένησαν στα γραφεία τους στην Αθήνα το πρώτο offline event για creators γύρω από το TikTok Shop. Η τοπική ομάδα του TikTok ήταν εκεί για να μοιραστεί γνώση, και η διεθνής ομάδα συνδέθηκε online για υποστήριξη.

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Μια επιλεγμένη ομάδα Ελλήνων creators ήταν οι πρώτοι που έπιασαν το νέο εργαλείο στα χέρια τους. Το δοκίμασαν από μέσα και είδαν στην πράξη πώς μπαίνει ένας creator στην πλατφόρμα και πώς λειτουργεί όλο αυτό από τη δική του μεριά.

2 εταιρείες, εδώ και 4 χρόνια δοκιμάζουν, ανακαλύπτουν & χτίζουν μια βαθιά αντίληψη για πως καταναλώνουμε σήμερα το content. Περισσότερα εδώ!

Πίσω από την κίνηση υπάρχουν δύο εταιρείες που εδώ και 4 χρόνια δοκιμάζουν, ανακαλύπτουν και χτίζουν μια βαθιά αντίληψη για το πώς καταναλώνουμε σήμερα το content, και πώς αυτό μπαίνει φυσικά μέσα στο feed σου και τραβάει την προσοχή σου. Η WDMF είναι UGC agency (δουλεύει με micro creators, όχι influencers), με μεθοδολογία πιστοποιημένη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Let’s Go Bananas είναι TikTok Creative Partner, μια ομάδα που ζει μέσα στο κάθετο 9:16 βίντεο.

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Τώρα, η WDMF χτίζει το δικό της creator community: έναν χώρο που στηρίζει creators, τους βοηθάει να στηθούν σωστά από την αρχή, και τους συνδέει με το TikTok Shop. Αν είσαι creator και θες να μπεις από νωρίς, κάνεις αίτηση εδώ

«Όσοι έχουν την αντίληψη να καταλάβουν από νωρίς τι σημαίνει κάτι τέτοιο, είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν το πώς θα δουλεύει το νέο εργαλείο στη χώρα. Οι υπόλοιποι θα έρθουν αργότερα στο παιχνίδι, και θα παίζουν με τους όρους που έχουν ήδη διαμορφώσει οι early adopters. Για μένα, είναι μια φανταστική ευκαιρία. Κάποιος μπορεί να τη δει με φόβο και επιφύλαξη, το καταλαβαίνω. Αλλά σε κάθε τι καινούργιο, ο φόβος είναι δρόμος που σε αφήνει πίσω. Δεν σε αφήνει να ανακαλύψεις, να πειραματιστείς, να κάνεις τα λάθη σου και να βρεις αυτό που σου ταιριάζει», λέει ο Nick Beido, founder των WDMF, Viral Passion, Let’s Go Bananas, AI Wonderlab.

Το επόμενο πράγμα που θα αγοράσεις, μπορεί να μην το ψάξεις καθόλου. Θα σου εμφανιστεί ανάμεσα στα βίντεο που ήδη βλέπεις, τη στιγμή που δεν το περιμένεις. Αυτό ανοίγει τώρα στην Ελλάδα, και ξεκινάει για όποιον προλάβει.

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