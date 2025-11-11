Το Βατικανό ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διερευνά ένα πιθανό αντισημιτικό περιστατικό, στο οποίο ένας Ελβετός φρουρός φέρεται να έφτυσε δύο εβραίες γυναίκες.

Το φερόμενο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της παπικής ακρόασης στις 29 Οκτωβρίου, στην είσοδο της πλατείας του Αγίου Πέτρου. Η ακρόαση εκείνη την ημέρα ήταν αφιερωμένη στην επέτειο της δήλωσης του 1965 σχετικά με τις σχέσεις της εκκλησίας με τους Εβραίους και άλλους μη χριστιανούς.

Τα φερόμενα θύματα ήταν μέλη μιας διεθνούς εβραϊκής αντιπροσωπείας που παρευρέθηκε στην παπική ακρόαση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επιβεβαίωσε τις σχέσεις μεταξύ Καθολικών και Εβραίων και δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό.

Μία από τις εμπλεκόμενες, η ισραηλινή συγγραφέας και θεατρική σκηνοθέτις Μίχαλ Γκόβριν — με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά το Associated Press — επιβεβαίωσε τα σχόλια που έκανε σε συνέντευξή της στο αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων Kathpress.

Η Γκόβριν είπε σε αυτή τη συνέντευξη ότι, καθώς αυτή και μία συνάδελφός της πλησίαζαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ένα μέλος της Παπικής Ελβετικής Φρουράς τους φώναξε «Εβραίοι» και στη συνέχεια έκανε μια κίνηση σαν να τους έφτυνε.

«Η Ελβετική Φρουρά του Πάπα έλαβε αναφορά σχετικά με ένα περιστατικό σε μία από τις εισόδους της Πόλης του Βατικανού, στο οποίο εντοπίστηκαν στοιχεία που ερμηνεύτηκαν ως αντισημιτικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού Mατέο Μπρούυνι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το περιστατικό.

Ο Μπρούνι πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με μια προκαταρκτική αναπαράσταση, το περιστατικό υποδηλώνει ότι προέκυψε διαφωνία σχετικά με ένα αίτημα για λήψη φωτογραφιών σε ένα φυλάκιο της φρουράς.

«Η Ελβετική Φρουρά του Πάπα, σύμφωνα με την αιώνια παράδοση της υπηρεσίας της, επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευσή της να διασφαλίζει ότι η αποστολή της εκτελείται πάντα με σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε ατόμου και στις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης», δήλωσε ο Μπρούνι.