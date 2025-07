O Πάπας Λέων ο 14ος (ο Αμερικανός Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ) είναι ο διάδοχος του Πάπα Φραγκίσκου.

Νωρίτερα λευκός καπνός από την Καπέλα Σιστίνα στο Βατικανό σήμανε την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας των καρδιναλίων. Ο νέος Πάπας είναι ο πρώτος Αμερικανός που βρίσκεται στην κορυφή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Απευθυνόμενος στα ιταλικά στο πλήθος από το μπαλκόνι πάνω από την Πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο 69χρονος, γεννηθείς στο Σικάγο, ευχήθηκε ειρήνη σε όλους, προσθέτοντας πως «ο Θεός μας αγαπά όλους, άνευ όρων».

Αναφέρθηκε στον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο, λέγοντας πως θέλει να δώσει την ευλογία του στον κόσμο όπως το έκανε και εκείνος στην τελευταία εμφάνισή του στην πλατεία. «Η ανθρωπότητα χρειάζεται τον Χριστό ως γέφυρα για να φτάσει σε αυτήν ο Θεός και η αγάπη του. Βοηθήστε μας, και βοηθήστε αλλήλους, χτίστε γέφυρες».

Ευχαρίστησε τους καρδινάλιους που τον εξέλεξαν και στη συνέχεια είπε πως «μπορούμε όλο να βαδίσουμε προς την πατρίδα που ο Θεός ετοίμασε για εμάς». Μετά συνέχισε στα ισπανικά, ευχαριστώντας την προηγούμενη επισκοπή του στο Περού, «όπου ένας πιστός λαός μοιράστηκε την πίστη του και έδωσε πολλά».

Γυρίζοντας στα ιταλικά, κάλεσε τον πλήθος να προσευχηθεί από κοινού στην Παναγία και έκλεισε την ομιλία του διαβάζοντας ένα θρησκευτικό κείμενο στα λατινικά, τιμώντας τους αγίους και τη Θεοτόκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τον νέο Πάπα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά ένας Αμερικανός εκλέγεται προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

«Συγχαρητήρια στον καρδινάλιο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, ο οποίος μόλις χρίστηκε Πάπας. Είναι μεγάλη τιμή, αφού συνειδητοποιούμε πως είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας. Τόσος ενθουσιασμός και τόσο μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Προσβλέπω σε συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή!», έγραψε ο Τραμπ στο μήνυμά του.

«Συγχαρητήρια στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η ηγεσία σας έρχεται σε μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για ενότητα, συμπόνια και διάλογο μεταξύ λαών και θρησκειών», έγραψε ο Ελληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Χ.

Congratulations to Pope Leo XIV. Your leadership comes at a time when the world faces profound challenges but also great opportunities for unity, compassion, and dialogue among peoples and faiths.