O Aντριου Εθιας ήταν ένα από τα 500 άτομα που συμμετείχαν στο εντυπωσιακό show του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl και διηγήθηκε στο Business Insider πώς ήταν η εμπειρία να υποδύεται το… χορτάρι επί σκηνής. Παρά τις αντιξοότητες, αναμέσά τους και τα κόστη, τονίζει πως θα το ξαναέκανε μετά χαράς και πως δεν μετανιώνει για τίποτα!

Ο 33χρονος digital marketer από τη Φιλαδέλφεια πληρώθηκε 18,70 δολάρια την ώρα για τη δουλειά, αλλά τονίζει πως θα το έκανε και.. δωρεάν.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Bad Bunny. Έχω πάει σε τρεις συναυλίες του από τότε που μου τον σύστησε η κοπέλα μου το 2021.

Βρήκα τη δουλειά με το γρασίδι μέσω μιας εταιρείας που ονομάζεται Backlit, η οποία αναλαμβάνει την εύρεση κομπάρσων για το σόου του ημιχρόνου. Την εντόπισα πέρυσι όταν είδα τον Kendrick Lamar στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, αλλά το είχα ξεχάσει μέχρι που ανακοινώθηκε ο Bad Bunny ως headliner του Super Bowl τον Οκτώβριο και αποφάσισα να υποβάλω αίτηση».

Μάλιστα δεν δίστασε να διασχίσει τη… μισή Αμερική για να παραστεί στο σόου: «Πέταξα από τη Φιλαδέλφεια στο Σαν Φρανσίσκο (σ.σ 4,622 χλμ) εν μέσω χιονοθύελλας και βρίσκομαι και για δύο εβδομάδες, έκανα πρόβες για τη μεγάλη μέρα, αλλά άξιζε τον κόπο».

Περιγραφή εργασίας: Να είσαι αθλητικός τύπος

Οι απαιτήσεις για να μπορέσει κάποιος να πάρει τη δουλειά ήταν απλές. Έπρεπε να έχει ύψος μεταξύ 1,73 και 1,82 και αθλητικό παράστημα.

Μία από τις ερωτήσεις που έγιναν στους συμμετέχοντες είναι εάν είχαν προηγούμενη εμπειρία από μπάντα ή γενικώς από τον χώρο του θεάματος και αν ένιωθαν άνετα να χορεύουν κοντά σε άλλους καλλιτέχνες για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ωστόσο οι διοργανωτές δεν αποκαλύψαν ότι θα φορέσουν κοστούμια από γρασίδι και το κράτησαν πολύ στο… φλου!

Oct 31



What are you?

I’m the grass from Bad Bunny’s super bowl performance pic.twitter.com/sAwiXg797M Advertisement February 9, 2026

12ωρες πρόβες φορώντας ένα κοστούμι από γρασίδι βάρους 18 και κιλών

Ο Αντριου εξηγεί πως ο ρόλος του ήταν στην πραγματικά πολύ εύκολος. «Μου είπαν απλώς πού να σταθώ και να μην κουνηθώ καθόλου. “Στάσου εδώ και γίνε ένα με το γρασίδι”».

Ωστόσο υπήρχαν και κάποιες αντιξοότητες: «Τα κοστούμια ήταν βαριά και άβολα. Κάθε τόσο και λιγάκι, ένα πλαστικό χορτάρι έμπαινε σε μέρη όπου… δεν έπρεπε να μπει. Ευτυχώς, μας έδωσαν προστατευτικά γυαλιά».

«Υπήρχαν σίγουρα στιγμές που φορούσαμε τις στολές για περίπου έξι ή επτά ώρες, επειδή έπρεπε να κάνουν αλλαγές. Υπήρχαν συνολικά περίπου οκτώ πρόβες, με τις τρεις τελευταίες να διαρκούν 12 ώρες η καθεμία». Advertisement I can FINALLY let the cat out of the bag….or the grass



I flew all the way from Philly to be grass in the Bad Bunny halftime show 🌿



AMA pic.twitter.com/HQROAJtC4K — The Reese's Guy⁷ (@AndrewAthias) February 9, 2026

Πάντως το συνεργείο παραγωγής έκανε ό,τι μπορούσε για να κάνει τη στολή όσο το δυνατόν πιο άνετη. «Άκουγαν κάθε παράπονο και προσπαθούσαν να το διορθώσουν», τονίζει ο Αντριου.

Ο Bad Bunny και ο… Good Rabbit!

O Αντριου αποκάλυψε και ένα μυστικό πίσω από την υπερπαραγωγή του σόου: «Ήταν πραγματικά υπέροχο να βλέπουμε τον Bad Bunny να τραγουδάει μόλις ένα μέτρο μακριά. Αλλά επειδή ήταν στο Λος Άντζελες για τα Grammy κατά τη διάρκεια ορισμένων από τις πρόβες μας, η ομάδα είχε έναν αντικαταστάτη του Bad Bunny που ονόμαζαν Good Rabbit“».

Obsessed with everyone who dressed up as grass for Bad Bunny’s Super Bowl halftime show pic.twitter.com/e2a3bK8vAi — Penny Kmitt (@pennylikeacoin) February 9, 2026

Μπήκε και… μέσα για να παραστεί στην εμφάνιση του αγαπημένου του καλλιτέχνη

Τις δύο εβδομάδες που βρισκόταν στη Φιλαδέλφεια, ο Αντριου ξόδεψε περί τα 2.600 δολάρια σε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενο αμάξι.

Υπολογίζεται, ωστόσο, πως οι συμμετέχοντες εργάστηκαν για περίπου 70 ώρες και ο μισθός τους μόλις που ξεπέρασε τα 1.300 δολάρια. Επομένως, ο Αντριου μολονότι είναι δημιουργός περιεχομένου χωρίς μόνιμη εργασία αυτή τη στιγμή, δεν χρειάστηκε να πάρει άδεια με αποδοχές για αυτό το ταξίδι και ασφαλώς ζημιώθηκε σημαντικά στα οικονομικά του. Ωστόσο ο ίδιος δε το μετανιώνει καθόλου: «Θα το έκανα και τζάμπα».

