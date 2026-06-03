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Στο απόλυτο επίκεντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής βρέθηκε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις στο 78ο Cannes Film Festival και εκπροσωπώντας με κομψότητα και διεθνή αέρα το ελληνικό στοιχείο στο πιο λαμπερό κινηματογραφικό γεγονός του πλανήτη.

Ανάμεσα σε Hollywood stars, διεθνείς προσωπικότητες και iconic red carpet moments, η Ναυσικά περπάτησε στα θρυλικά σκαλιά του “Palais des Festivals”, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με υψηλή αισθητική, glamorous εμφανίσεις και effortless sophistication. Η παρουσία της στην επίσημη Opening Ceremony του φεστιβάλ, φορώντας δημιουργία της “Efi Papaioannou”, επιβεβαίωσε τη δυναμική της παρουσία στο διεθνές lifestyle και fashion scene, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε την πολυσυζητημένη πρεμιέρα της ταινίας “La Vénus Électrique”.

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Λίγες ημέρες αργότερα, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου επέστρεψε στο red carpet για την πολυαναμενόμενη Hollywood πρεμιέρα του “Paper Tiger” του James Gray, με πρωταγωνιστές τους Scarlett Johansson, Adam Driver και Miles Teller, επιλέγοντας αυτή τη φορά μία couture δημιουργία του “Vasilis Zoulias”.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, κινήθηκε ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, ζώντας από κοντά exclusive screenings, glamorous events και private gatherings που συγκέντρωσαν την αφρόκρεμα του παγκόσμιου cinema και fashion elite. Με εμφανίσεις που συνδύασαν διαχρονική κομψότητα, cinematic glamour και σύγχρονη αισθητική, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου απέδειξε πως αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ελληνικές παρουσίες σε ένα από τα σημαντικότερα cultural events παγκοσμίως.